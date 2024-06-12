Kalbin için hareket et

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çakır, hareket etmenin kalp sağlığı üzerindeki önemini anlattı. Doç. Dr. Çakır, fiziksel aktivite ile kardiyovasküler yani kalp-damar hastalıkları arasındaki bağlantıya dikkat çekerek, "Yapılan birçok çalışma gösteriyor ki sağlıklı bir kalp istiyorsanız ne kadar çok egzersiz yaparsanız o kadar iyi olur. Sık sık egzersiz yapan ve fiziksel olarak aktif kalan kişilerin, kalp hastalığına yakalanma olasılığı, nadiren hareket eden kişilere göre çok daha düşük olduğu gösterilmiştir. Bu faydalar her yaştan, ırktan, etnik kökenden ve cinsiyetten bağımsız olarak tüm insanlar için geçerlidir. Fiziksel aktivite günlük rutininizin bir parçası haline geldiğinde kalbiniz daha sağlıklı olur" dedi.Doç. Dr. Çakır, daha fazla hareket etmenin ve bunu düzenli olarak yapmanın kalbimiz, bedenimiz ve zihnimiz için neden daha iyi olduğunu ise şöyle sıraladı:Kan basıncını ve trigliseritleri (kandaki bir tür yağ) düşürür.HDL (yüksek yoğunluklu lipoproteinler) iyi kolesterol seviyelerini yükseltir.Düşük kalorili bir diyetle birleştirildiğinde aşırı kilo ve obezite riskini azaltır.Kilo verdikten sonra sağlıklı kilonuzu korumanıza yardımcı olur.Vücudunuzun kan şekeri ve insülin seviyelerini yönetmesine yardımcı olarak tip 2 diyabet riskinizi azaltır.İnflamasyonu önler ve kalp hastalığı riskinin arttığının bir işareti olan C-reaktif protein (CRP) seviyelerini azaltır.Kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olan sigarayı bırakmanıza yardımcı olur.DOÇDr. Çakır, günlük olarak bir insanın yaşa göre ne kadar fiziksel aktiviteye ihtiyacı olduğunu ise şöyle anlattı: 18-65 yaş aralığı için:Haftanın çoğu, tercihen 5 veya daha fazla gün aktif olun.Her hafta 2,5-5 saat orta yoğunlukta (kalp hızını arttıran fakat nefes darlığı yaratmayan) fiziksel aktivite gerçekleştirmeyi hedefleyin.Haftanın en az 2 günü kas güçlendirici aktiviteler yapmayı amaçlayın.Uzun süreli oturmaları ve hareketsizliği terk edin. 65 yaş üstü için:Haftanın çoğu, tercihen tüm günlerinde en az 30 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapmaya çalışın.Fiziksel aktiviteyi bırakmış olanlar veya yeni başlayanlar, doktorunuza danışın ve daha sonra yavaş yavaş yükseltilmesi kolay bir seviyeden başlayabilirsiniz.Uzun süreli oturmaları ve hareketsizliği terk edin.Haftanın çoğu günü denge ve esneklik egzersizleri yapabilirsiniz.Araştırmaların, hareketsizliğin tıpkı yüksek tansiyon, yüksek kan kolesterolü ve sigara gibi kalp hastalıkları için de önemli bir risk faktörü olduğunu söyleyen Doç. Dr. Çakır, fiziksel aktivitenin zihinsel sağlığımız ve yaşam kalitemiz için nasıl faydalar sağladığını ise şöyle sıraladı:Kendinizi daha güvende, mutlu ve rahat hissetmenizi sağlar.Özellikle park, bahçe veya plaj gibi doğada egzersiz yapmak kaygıyı yönetmenize, uzun süreli düzenli fiziksel aktivite ise depresyonun önlenmesine yardımcı olur.Merdiven çıkma ve alışveriş gibi günlük görevlerin yapılmasını kolaylaştırır.Daha iyi ve kaliteli uyumanızı ve genel yaşam kalitesinin artışını sağlar.Yaşamın ilerleyen dönemlerinde demans riskini azaltır.Arkadaşlarınızla, ailenizle veya komşularınızla sosyalleşmenin eğlenceli bir yolu olabilir.DOÇ. Dr. Çakır, fiziksel aktivitenin kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili ise şunları söyledi:Fiziksel aktivite ve egzersiz; kalp krizi, yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği dahil olmak üzere kalp hastalıklarına yakalanma riskinizi azaltır.Fiziksel aktiviteyi günlük bir alışkanlık haline getirmek, genel fiziksel ve zihinsel sağlığınızı büyük ölçüde iyileştirir.Az ya da çok ne kadar fiziksel aktivite yaparsanız yapın, başlamak için asla geç değildir.Hızlı yürüyüş ve yüzme gibi orta yoğunluktaki aktiviteler vücudunuzun enerji dolu hissetmesine ve en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olur.Vücudunuzu daha fazla hareket ettirmek sadece kalp krizi, yüksek tansiyon değil bazı kanser türlerine yakalanma riskinizi de azaltabilir.