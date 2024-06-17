Beyaz leblebi mucizesi

Diyet yapanların da yapmayanların da sıklıkla tükettiği atıştırmalıklardan biri olan beyaz leblebi sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Beyaz leblebi nohudun kavrulmasıyla elde ediliyor ve genellikle açlığı bastırdığı için kilo vermek isteyenler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Beyaz leblebi, protein ve lif bakımından zengindir. Bu özellikleri sayesinde tokluk hissini artırabilir ve sindirimi düzenleyebilir. Bağırsak sağlığını koruduğu için hazımsızlık gibi sorunların ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. Diyet listelerinin vazgeçilmezi, 3 günde yağ yakımını destekliyor. İçerdiği kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineraller sayesinde kemik sağlığını destekleyebilir. İçerdiği kompleks karbonhidratlar sayesinde enerji seviyelerini artırabilir ve uzun süreli enerji sağlayabilir.