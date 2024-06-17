Bitki çayları sağlık deposu

Güne sıcak bir fincan bitki çayı ile başlamak keyifli ve sağlığınız için ideal bir seçim olabilir. Enerjinizi geçici olarak yükseltebilecek kafeinli içeceklerin aksine, bitki çayları çeşitli sağlık yararları sunarken hafif ve sürekli bir destek sağlar. Bu çayları aç karnına içmek, vücudunuzun besin maddelerini daha verimli bir şekilde emmesine olanak tanır. İşte gününüze olumlu bir hava katabilecek ve genel sağlığı destekleyebilecek 5 bitki çayı. Yeşil çay, zencefil çayı, nane çayı, papatya çayı ve limon çayı.