Fazla su tüketimine dikkat

ABD'de yapılan bir araştırma fazla su tüketiminin bilinenin aksine zararlı olabileceğini ortaya çıkardı. Özellikle de egzersiz sırasında içilen suyun ölüme bir götürebileceği ortaya çıktı. yapılan araştırmada aşırı miktarda su tüketiminin hiponatremi olarak adlandırılan bir duruma neden olabileceği kaydedild. Hiponatremi, vücuttaki sodyum seviyelerinin düşük olması durumudur. Bu durum, özellikle çok fazla su içen sporcular ve aşırı terleme sonucu sodyum kaybı yaşayan bireylerde ortaya çıkabilir. Hiponatremi ciddi bir durum olup, baş ağrısı, halsizlik, kusma, kas krampları, hatta bilinç kaybı gibi belirtilere neden olabilir. Hatta ölüme bile götürebilir.