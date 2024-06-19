Alzheimer’ın anneden geçme riski daha yüksek

Bilim insanları, Alzheimer'ın anne tarafından geçme riskinin, babadan geçmesine kıyasla daha fazla olduğunu ortaya koydu. JAMA Neurology adlı hakemli dergide yayımlanan çalışmada bilişsel sorun yaşamayan 65 ila 85 yaşındaki 4 bin 400 kişinin beynindeki amiloid birikimi incelendi. Araştırmacılar beyninde daha fazla amiloid plakası bulunan kişilerin, annesinin hafıza kaybı sorunları yaşamış olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu. Çalışma katılımcıların ailesinde anne tarafından bir geçmişe sahip olması durumunda, daha yüksek bir amiloid seviyesi gözlemlendiğini ortaya koydu.