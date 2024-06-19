En sağlıklısı planlı hamilelik

"Hamilelik için en uygun zaman ne zaman?" sorusunu Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak'a sorduk. Prof. Dr. Kavak, "Bir kadının anne olabilmek için yalnızca bedensel olarak hazırlığı yeterli değildir. Psikolojisini, sosyal hayatını ve hatta kariyerini de bu dönem için hazırlamalıdır. O nedenle hamilelik için kendinizi hazır hissettiğiniz an en uygun zamandır" dedi.Hamilelik doğal bir süreç olmakla beraber, anne adaylarının hamileliğe bilinçli bir şekilde hazırlanmalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kavak, "Annelik yaşı günümüzde giderek daha ileri yaşlara ulaşıyor. Evet; fizyolojik olarak ideal anne olma yaşı 20 ila 35 yaş arasıdır. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor, sadece fizyolojik yaşa bakmak yeterli değildir. Annelik, yaşamınızdaki en büyük değişiklik olacaktır" dedi.Prof. Dr. Kavak, doğumun yaşamın bir mucize olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Çocuk yetiştirmek aceleye gelecek bir konu değildir. Zaman, özen ve emek ister. Eğer bunu yapabileceğinize inanıyorsanız, o zaman hamileliğe hazırsınız demektir. En sağlıklı olanı tabii ki planlı hamileliktir. Annenin ve bebeğin optimum sağlığı için planlanmış bir hamilelik hedef alınmalıdır. Hamilelik, hazırlık gerektiren bir dönemdir. Anne adayının hem bedensel hem ruhsal sağlığının en üst seviyede olması, hamilelik sürecinin kolay geçmesine yardımcı olurken, bebek sağlığı için de büyük önem taşır."Anne olmaya karar veren kadınların gebe kalmadan 2-3 ay öncesinde bir kadın doğum hekimine başvurup, genel ve jinekolojik muayenelerini yaptırmaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kavak, "Bu kontroller içerisinde, anne adayının kan tetkikleri büyük önem taşır. Genel sağlıkla ilgili kan sayımı, tiroit testleri, şeker taraması, Hepatit B, C, HIV ve kızamıkçık açısından kontroller sağlanmalıdır. Vitamin D ve B12 seviyelerinin de kanda kontrol edilmesi faydalıdır. Eksiklikleri varsa, takviye gerekebilir" dedi.Kilo sorunu olan anne adaylarına da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Kavak, "Kilonuza dikkat edin. Zayıfsanız kilo almak için sağlıklı ve dengeli beslenin. Hamilelik boyunca diyet yapamayacağınızı bilerek, hamilelik öncesi en ideal kilonuzda olmaya çalışın. Fazla kiloluysanız, gebelikten en az 6 ay önce sağlıklı beslenme programı uygulayarak, ideal kilonuza ulaşmayı hedefleyin" dedi.Prof. Dr. Kavak, hamileliğe hazırlık sürecini sağlıklı ve rahat geçirmeleri için anne adaylarına şu tavsiyelerde bulundu:Sağlıklı bir bebek için atabileceğiniz ilk adım, içiyorsanız sigarayı bırakmaktır. Sigara kullanımı; erken, ölü ve düşük doğum ağırlığına sahip bebek dünyaya getirme riskini artırır.Öncesinde rutin jinekolojik muayenenizi yaptırın; eğer varsa vajinal enfeksiyonların tedavisi büyük önem taşır.Alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Toksinlerden arınmak için alkol ve uyarıcı maddeleri bırakın, kahve ve çayı günde 1-2 fincanla sınırlayın, günde en az 8 bardak su içme alışkanlığı edinin.Sağlıklı beslenmeye başlayın. Meyve ve sebze gibi besinleri ağırlıklı olarak tüketin.Doktorunuzun kontrolünde folik asit kullanmaya başlayın.Yine doktorunuzun önerileriyle Omega-3 kullanın, bunun yanı sıra menünüze mutlaka balığı da ekleyin.Egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.Genel sağlıkla ilgili ayrıntılı kan tetkiklerinizi (kan şekeri, tam kan sayımı, tiroit, kızamıkçık vb.) yaptırın.Gebelik döneminde sıkıntı yaşamamak için diş kontrollerini ve tedavilerini hamilelik öncesi yaptırın.Sizin ve eşinizin kan grubundan emin olun.Stresli bir iş hayatınız varsa bunu organize edin.