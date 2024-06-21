Siz ne kadar su içiyorsunuz?

Bağcılar Şafak Hastanesi'nden Diyetisyen Melissa Uruçay, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla bedenimizde birçok değişiklik meydana geldiğini belirterek "Vücut sıcaklığının normal değerlerde tutulması için terlemeyle birlikte sıvı kaybı nedeniyle vücudun daha çok suya ihtiyacı oluyor. Günlük olarak çeşitli şekillerde vücuttan yaklaşık 10 bardak (2-2.5 litre) su kaybı oluyor. Bu kayıpların mutlaka yerine koyulması gerekiyor. Ve hiçbir sıvının su yerine geçmediğini unutmamalıyız" dedi.Yaz aylarında vücut normalden çok daha fazla su ve elektrolit kaybettiği için susama hissindeki artışın su içmeyi kolaylaştırdığını söyleyen Dyt. Uruçay, "Su tüketiminin yeterli ve dengeli bir biçimde olması istediğiniz forma kavuşmanıza destek olur. Metabolizmanızın iyi çalışması, vücuttan toksinleri atmak ve cilt esnekliği için her gün en az 2 litre su içmek şart" uyarısında bulundu.Dyt. Uruçay, yaz mevsiminde öne çıkan su içeriğinden zengin salatalık, marul, kabak, kavun, karpuz, limon, ananas, çilek, üzüm gibi yiyeceklerin çiğ tüketiminin sıvı ihtiyacının karşılanmasını desteklediğini de söyledi.Dyt. Uruçay, yazın nasıl beslenilmesi ve nelere dikkat edilmesi konusunda şu önerilerde bulundu:Yaz aylarında günü daha efektif geçirebilme imkanı var. Örneğin yazın plaja gidebilmek büyük bir avantaj. Yarım saat yüzerek ortalama 300 kalori yakabilirsiniz.Kış aylarında güneşe maruziyetin azalması ve soğuk havaların etkisi ile daha depresif duygu durumlarının yaşanması duygusal açlık nedeniyle besin tüketiminde artışa neden olabiliyor. Ancak yaz aylarında hem günlerin daha uzun olması hem de güneşin pozitif etkileri diyet yapan kişilerin motivasyonlarının yüksek kalmasını sağlıyor. Güneş hem bedenimizi hem de ruhumuzu besliyor.Yaz aylarında ağır tatlıların tüketiminin azalması, bunların yerine su içeriği yüksek taze meyvelerin tüketilmesi veya tatlı olarak dondurma gibi daha hafif tatlıların tercih edilmesi daha az kalori alımını destekliyor.Yapılan bir araştırmada yaz aylarında ve hava sıcaklıklarının yüksek olduğu zamanlarda kişilerin kalori alımının daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Eğer sizler de yazın diyet yapmayı daha sonraya erteleyenlerdenseniz yaz ayları bitmeden diyete başlangıç yapmanın tam zamanı.Yeterli ve dengeli beslenerek hayal ettiğiniz görünüme kavuşmanız mümkün. İhtiyaçtan fazla alınan tüm besin ögeleri vücutta yağa dönüşür. Yağ artışı selülit gibi yaz aylarında bizi endişelendiren estetik problemlerin yanı sıra birçok sağlık problemini de beraberinde getirmektedir. Beslenme uzmanıyla sağlıklı kilo kontrolü çözüm için atılacak ilk adımdır.1 demet semizotu7-8 adet çilek3 dilim (90 g) beyaz peynir2 adet tam ceviz2 tatlı kaşığı zeytinyağı1 tatlı kaşığı sirkeYarım çay kaşığı tuzSemizotu yapraklarını ayıklayın ve bir salata tabağına alın.Üzerine dilimlenmiş çilekleri ve küp şeklinde doğranmış beyaz peyniri ekleyin. Ceviz parçalarını serpin.Zeytinyağı, sirke, limon suyu ve tuzu karıştırarak sos hazırlayın. Sosu salatanın üzerine dökün ve karıştırın.