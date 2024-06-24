Akciğer kanserinde umut ışığı

Amerikan Kanser Kongresi'nde sunulan bir araştırma, küçük hücreli akciğer kanserlerinde uygulanan akıllı tedavi yönteminin hastalığın tekrarlama riskini yüzde 27 azalttığını ortaya koydu.
YILLAR SONRA İLK POZİTİF SONUÇ
Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Cengiz Karaçin, akciğer kanseri tedavisine yönelik "ADRIATIC" isimli araştırmanın sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. Karaçin, "Çok çalışma yapılıyordu ama pozitif sonuçlanmıyordu. ADRIATIC'te, küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda günümüz standartlarında 'kemoradyoterapi' dediğimiz kemoterapiyle ışın tedavisini birlikte uyguluyoruz. Araştırma, 'Bu tedavi tamamlandıktan sonra akıllı tedavi gibi immünoterapinin, hastalığın tekrarlamasını önlemede faydası var mı?'
sorusuna cevap aradı. İlacın uygulanması
bu riski yüzde 27 oranında azalttı.
İstatistiksel anlamda da klinik anlamda
da anlamlı. Gelişme hem hastalarımız
hem bizler için son 20 yılda sunulan ilk
pozitif proje olarak yüzümüzü güldürdü"
ifadesini kullandı.
'GELİŞMELER BAŞ DÖNDÜRÜYOR'
Dünya Aferez
(kan bağışı türü)
Birliği Başkanı
Prof. Dr. Fevzi
Altuntaş ise,
"Kanser tedavisinde
baş döndürücü
gelişmeler yaşanıyor.
Lösemi, lenfoma,
myeloma gibi hematolojik
kanserlerde
başarı oranları inanılmaz
düzeyde arttı.
Önümüzdeki süreçte
sadece kanser tedavisi
değil, kanser
yönetimine odaklanmalıyız.
Devam eden
araştırmalar önümüzdeki
yıllarda pek çok
kanser hastasına umut
olacak" diye konuştu.