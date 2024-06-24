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Giriş Tarihi: 24.6.2024

Akciğer kanserinde umut ışığı

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Akciğer kanserinde umut ışığı
Amerikan Kanser Kongresi'nde sunulan bir araştırma, küçük hücreli akciğer kanserlerinde uygulanan akıllı tedavi yönteminin hastalığın tekrarlama riskini yüzde 27 azalttığını ortaya koydu.



YILLAR SONRA İLK POZİTİF SONUÇ
Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Cengiz Karaçin, akciğer kanseri tedavisine yönelik "ADRIATIC" isimli araştırmanın sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. Karaçin, "Çok çalışma yapılıyordu ama pozitif sonuçlanmıyordu. ADRIATIC'te, küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda günümüz standartlarında 'kemoradyoterapi' dediğimiz kemoterapiyle ışın tedavisini birlikte uyguluyoruz. Araştırma, 'Bu tedavi tamamlandıktan sonra akıllı tedavi gibi immünoterapinin, hastalığın tekrarlamasını önlemede faydası var mı?' sorusuna cevap aradı. İlacın uygulanması bu riski yüzde 27 oranında azalttı. İstatistiksel anlamda da klinik anlamda da anlamlı. Gelişme hem hastalarımız hem bizler için son 20 yılda sunulan ilk pozitif proje olarak yüzümüzü güldürdü" ifadesini kullandı.



'GELİŞMELER BAŞ DÖNDÜRÜYOR'
Dünya Aferez (kan bağışı türü) Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ise, "Kanser tedavisinde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Lösemi, lenfoma, myeloma gibi hematolojik kanserlerde başarı oranları inanılmaz düzeyde arttı. Önümüzdeki süreçte sadece kanser tedavisi değil, kanser yönetimine odaklanmalıyız. Devam eden araştırmalar önümüzdeki yıllarda pek çok kanser hastasına umut olacak" diye konuştu.
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Akciğer kanserinde umut ışığı
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