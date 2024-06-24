Akciğer kanserinde umut ışığı

Amerikan Kanser Kongresi'nde sunulan bir araştırma, küçük hücreli akciğer kanserlerinde uygulanan akıllı tedavi yönteminin hastalığın tekrarlama riskini yüzde 27 azalttığını ortaya koydu.Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Cengiz Karaçin, akciğer kanseri tedavisine yönelik "ADRIATIC" isimli araştırmanın sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. Karaçin, "Çok çalışma yapılıyordu ama pozitif sonuçlanmıyordu. ADRIATIC'te, küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda günümüz standartlarında 'kemoradyoterapi' dediğimiz kemoterapiyle ışın tedavisini birlikte uyguluyoruz. Araştırma, 'Bu tedavi tamamlandıktan sonra akıllı tedavi gibi immünoterapinin, hastalığın tekrarlamasını önlemede faydası var mı?'sorusuna cevap aradı. İlacın uygulanmasıbu riski yüzde 27 oranında azalttı.İstatistiksel anlamda da klinik anlamdada anlamlı. Gelişme hem hastalarımızhem bizler için son 20 yılda sunulan ilkpozitif proje olarak yüzümüzü güldürdü"ifadesini kullandı.Dünya Aferez(kan bağışı türü)Birliği BaşkanıProf. Dr. FevziAltuntaş ise,"Kanser tedavisindebaş döndürücügelişmeler yaşanıyor.Lösemi, lenfoma,myeloma gibi hematolojikkanserlerdebaşarı oranları inanılmazdüzeyde arttı.Önümüzdeki süreçtesadece kanser tedavisideğil, kanseryönetimine odaklanmalıyız.Devam edenaraştırmalar önümüzdekiyıllarda pek çokkanser hastasına umutolacak" diye konuştu.