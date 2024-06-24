Bu manevra için ilk yardım eğitimi şart

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğretim üyesi Talat Tahir Yurttaş, acil vakalarda hayat kurtaran Heimlich Manevrası hakkında önemli bilgiler paylaştı.Heimlich Manevrası'nın soluk borusuna yabancı cisim kaçması sonucu oluşan tam tıkanıklığı açmak için çocuk ve yetişkinlerde kullanılan bir ilk yardım uygulaması olduğunu belirten Uzm. Dr. Yurttaş, "Karın itme manevrası olarak da adlandırılır" dedi.Heimlich Manevrası'nın, kişinin akciğerinde kalan havanın, karın üst kısmından diyaframa bası uygulayarak, soluk borusundaki yabancı cismi dışarı atmak için kullanıldığını belirten Uzm. Dr. Yurttaş, yöntemin 1974 yılında adını aldığı Dr. Henry Heimlich tarafından bulunduğunu söyledi.İlk yardımda bu manevranın nasıl yapıldığını ise Uzm. Dr. Yurttaş, şöyle anlattı:Eğer kişi konuşabiliyor, nefes alabiliyor, öksürebiliyor ise bu bize kısmi bir tıkanıklık olduğunu gösterir. Böyle bir durumda kişiyi öksürmeye teşvik etmeliyiz, sırta vurup ya da karna bası uygulamamalıyız.Kişi konuşamıyor, nefes alamıyor, öksüremiyor, boğazını tutuyor ya da morarıyorsa bu bize soluk borusunda tam bir tıkanıklık olduğunu gösterir. Bu durumda ise önce kişiyi karın ve göğüs bölgesinden destekleyip, diğer elimizle kişinin sırtına iki kürek kemiğinin ortasına elimizin sert kısmıyla vururuz.Daha sonra kişinin arkasına geçip bir ayağımızı kişinin ayaklarının arasına koyarız, bir elimizle yumruk yapıp göbeğin yaklaşık 3 cm üstüne koyarak diğer elimizi de üzerinden bağlarız. İçe ve yukarıya olacak şekilde 5 bası uygularız. Eğer cisim çıkmadıysa uygulamaya 5 sırta vurup, 5 karna bası olacak şekilde cisim çıkana kadar devam ederiz.Uzm.Dr. Yurttaş, unutulmaması gereken şu uyarılarda da bulundu:Heimlich uygulaması basit ve uygun bir şekilde yapıldığında başarı oranı yüksek bir manevradır.Bu yüzden bu basit hayat kurtarıcı uygulamayı öğrenmek için eğitimli bir ilk yardım uzmanından eğitim almak ve bu manevrayı pratik etmek önemlidir.Tüm bu süreçte en başta 112 Acil Yardım hattını arayarak tıbbi yardım istemeyi unutmayın.Çocuklarda ve bebeklerde Heimlich Manevrası'nın nasıl uygulanacağını ise Uzm. Dr. Yurttaş, şöyle açıkladı: "Çocuklarda dizimizin üzerine çöküp çocukla aynı hizaya gelerek manevrayı uygularız. Uygulamayı yaparken yetişkinlere uyguladığımızdan daha az güç uygulamamız gerekir. 1 yaş altı ya da 10 kg'dan daha düşük ağırlıktaki bebeklerde ise Heimlich Manevrası'nı çocuğun başını ve boynunu destekleyerek, kolumuzun üzerine yüz üstü ata biner gibi yatırırız ve sırtına iki kürek kemiğinin arasına elimizin sert kısmıyla 5 kez vururuz. Daha sonra çocuğu yine başını ve boynunu destekleyerek sırt üstü çeviririz ve göğüs kemiği alt yarımı üzerinden 5 kez bası uygularız. Her iki durumda da çocuğun başının daha aşağıda olmasına dikkat ederiz."Hamilelerde manevrayı, basıyı karna değil, göğüs kemiği alt yarımı üzerinden yapmamız gerektiğini söylen Uzm. Dr. Yurttaş, "Obez kişilerde ise eğer iki elimizle göbeği çevreleyemiyorsak aynı şekilde göğüs kemiği alt yarımı üzerinden bası uygularız" diye uyardı.