Klinik ortamda ilk kez kalp dokusu yenilendi

Avusturya'da yapılan yeni bir araştırma, bypas ameliyatından sonra uygulanan hafif şok dalgalarının hastaların kalp dokusunu yenileyebileceğini gösterdi. Yaklaşık 10 dakika süren işlem, kalp krizinden sonra hasar gören ya da yara alan bölgenin etrafında yeni damarların büyümesini teşvik etmek üzere tasarlandı. Yeni tedavinin uygulandığı hastaların daha uzağa yürüyebildiği ve kalplerinin daha fazla kan pompalayabildiği belirlendi. "Uzay fönü" olarak adlandırılan cihazın daha geniş kapsamlı denemelerinin yapılarak sonuçların daha geniş bir hasta grubunda tekrarlanması planlanıyor. Profesör Johannes Holfeld, "İlk kez, klinik ortamda kalp kasının yenilendiğini görüyoruz ve bu, milyonlarca insana yardımcı olabilir" dedi.