Halil Nacar: Gece gündüz çalışıyoruz

Uzm. Dr. Halil Nacar, "Her koşulda yanımızda olan halkımıza ve fedakar sağlık kahramanlarımıza teşekkür ederiz. Sağlık alanında vatandaşlarımızın hizmetlerden en iyi şekilde yararlanması için çalışmaya devam ediyoruz. Başarı ekip işidir ve çok deneyimli, fedakar, büyük sağlık çalışanı kahraman ekibimizle sağlık alanındaki tüm ihtiyaçlara cevap vermek için üstün gayret içerisinde çalışıyoruz" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANI ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM

Uzm. Dr. Halil Nacar, kurban bayramında vatandaşların mağdur olmaması için sağlık ekiplerinin yoğun mesai harcadığına dikkat çekerek, "Sağlık dolu nice bayramlarda buluşalım. Tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımıza da büyük özverileri için bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.