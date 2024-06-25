Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Merkezlerimize en çok başvuru amfetaminden dolayı oluyor

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü kapsamında Yeşilay tarafından Sirkeci'de Sepetçiler Kasrı'nda bulunan Yeşilay Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Yeşilay Genel Başkanı Doç.Dr.Mehmet Dinç, Yeşilay'ın madde bağımlılığı, sigara, alkol ve internet bağımlılıklarıyla mücadele çalışmaları, Yeşilay tarafından kurulacak yeni merkezler ve son araştırma verileri hakkında bilgi verdi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Dinç, gençlerin bağımlılıkla mücadeledeki katılımcılığının ve toplumda farkındalık oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

"107 NOKTADA PSİKOLOG VE SOSYAL HİZMET UZMANINDAN ÜCRETSİZ HİZMET ALINABİLİNİYOR"

Dinç, "Yeşilay'ın yalnızca önleyici değil rehabilite edici çalışmalarda önemli .Şu anda Türkiye'nin 107 noktasında insanları ücretsiz olarak hizmet alabilecekleri, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının hizmet verdiği merkezler açtık. Türkiye'nin herhangi bir ilinde bağımlılıkla ilgili problem yaşayan bir insan hiçbir hizmet ödemeksizin yardım alabiliyor." dedi.

"14 BİN KİŞİ BAĞIMLILIKLA BAŞVURDU, YÜZDE 40'I TAMAMEN TEDAVİ OLDU YÜZDE 54'ÜNDE CİDDİ GELİŞME VAR"

Dinç, "Kısaca rakam vermem gerekirse Yeşilay Danışmanlık Merkezlerini 1 milyonun üzerinde insan aramış, 61 bin insan bireysel olarak gelmiş. Bireysel olarak gelenlerle 302 bin psikoterapi seansı yapılmış. Madde bağımlılığı anlamında başvuran 14 bin kişiden yüz güldüren bir şekilde, yüzde 40'ı tamamen tedavi olmuş, yüzde 54'ünde ciddi gelişme var, sadece yüzde 6'sında çok ciddi bir ilerleme kaydedememişiz. Bu bağımlılık literatürünü bilen bağımlılarla çalışma yapan insanlar için inanılmaz bir rakam çünkü bağımlılık çok dirençli bir hastalık. Bu danışanlarımızla 156 binin üzerinden psikoterapi seansı gerçekleştirilmiş, aynı zamanda sosyal hizmet çalışmaları da var onlardan bahsetmiyoruz." İfadelerini kullandı.

"BONZAİ GİTTİ EN ÇOK BAŞVURU AMFETAMİNDEN"

Dinç, "Bizim Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimize en çok başvuru amfetaminden dolayı oluyor. Açık ara farkla amfetamine bağlı bağımlılık problemlerinden dolayı geliyor. Bu bonzai gibi şeyler gitti, şuanda amfetamin açık ara önde. Fakat dünyayı bir fentanil salgını sarmıştı. Türkiye ondan sıyrıldı diyebiliriz, ona bağımlı ölümler çok çok fazlaydı ve sıyrıldı diyebiliriz." Diye konuştu.

"SOSYAL MEDYADA TEŞVİK EDİCİ PAYLAŞIMLAR SÖZ KONUSU"

Dinç, "Fakat, bu konuda da bizim bağımlılık yapıcı maddelerin cazip hale getirilmesi ve zararsız görülmesi konusunda bir vurgumuz var, vurgumuzu paylaşmak için sizlerin çok desteğine ihtiyacımız var çünkü bağımlılık var. Bağımlılıkla alakalı iki büyük problem söz konusu algı anlamında. Birinci algı 'bunların zararı yok' ikinci algı 'bir kere bulaştım mı kurtulamam'. Birinci algı bunlara başlamak çok tehlikeli özellikle amfetamin ile alakalı sosyal medyada çok yanlış bilimsel olmayan ve teşvik edici nitelikli paylaşımlar söz konusu. Bu konuda algının değişmesi için bizler çalışma yapıyoruz ama bunların yankı bulması için sizlerin desteğine ihtiyacımız var." dedi.