Sıcak havalarda su kaybına dikkat!

Sıcak havalara karşı herkesin dikkatli olması ve önlem alması gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, "Gündelik alışkanlıklar yaz mevsimine göre değiştirilmeli, vücut serin tutularak su kaybı önlenmeli. Öğle saatlerinde yürüyüş ya da spor yapanlar sabah erken veya akşam saatlerini tercih etmeli. Mevsime uygun beslenilmeli. Özellikle de bol su tüketilmelidir" uyarılarında bulundu.Sıcak çarpmasına karşı uyaran Uzm. Dr. Özok, sıcak çarpmasının en yaygın belirtilerini ise şöyle sıraladı: "Terli ve soğuk cilt, bitkinlik, susama hissi, kas krampları, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma ve idrar koyulaşması."Sıcaklık artmaya devam ederse cildin kuru, sıcak ve kırmızı bir hal aldığını, vücut ısısının yükseldiğini, solunum ve nabzın hızlandığını, davranış bozukluğu ve bilinç bulanıklığı gelişebildiğini belirten Uzm. Dr. Özok, "Damarların genişlemesi nedeniyle tansiyon düşer ve vücutta kan dolaşımını sağlamak için kalbin daha hızlı ve yoğun çalışması gerekir. Bu durumda damarlarda oluşan sızıntı yüzünden isilik veya ayaklarda şişme görülebilir. Tansiyon daha fazla düşerse hayati organlara yeterince kan ulaşamaz ve kalp krizi riski artar. Terleme yüzünden vücutta hem sıvı hem de tuz kaybı olur ve aralarındaki denge bozulur. Tansiyonun düşmesiyle birlikte bu sorun, sıcak bitkinliği olarak adlandırılan soruna yol açar" dedi.Öğle saatlerinde mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamaya özen gösterilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Özok, "Günün en sıcak saatlerinde dışarıda zaman geçirilmemeli. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ve 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca serin yerlerde durulmalı. Ortamda klima varsa, ısısının 24-25 dereceye ayarlı olmasına özen gösterilmeli" diye uyardı.Şapkasız ve gözlüksüz dışarı çıkılmaması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Özok, "Ayrıca güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş koruyucu krem kullanılmalı" dedi.Uzm. Dr. Özok, vitamin ve mineral açısından zengin olan ayrıca sıvı kaybını da önleyen şu 12 besinin sıcak havalarda tüketilmesini önerdi:MısırBuzlu kahveDomatesAhududuYaban mersiniÇilekKabakKavunKarpuzVişneTaze fasulyeBuzlu çayUzm. Dr. Özok, yaz aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı basit ama etkili tavsiyelerde de bulundu. İşte o tavsiyeler:Dışarı çıkarken açık renkli, hava geçirgenliği olan, pamuklu ve ter emici kıyafetler tercih edilmeli.Aşırı terlemenin önüne geçebilmek için sımsıkı kapalı ayakkabılar yerine hava alabilen ayakkabılar tercih edilmeli ve pamuklu çorap kullanılmalı.Gölge veya klimalı ortamlar tercih edilmeli, güneşin altında ağır fiziksel aktivitelerden uzak durulmalı ve yeterli sıvı alımına dikkat edilmeli.Dışarısı eve göre daha sıcaksa, perdeleri kapatarak evde kalmak daha iyi bir seçenektir. Evde oturmaktan bunalanlar esintili bir parkta, gölge altında olmak şartıyla zaman geçirebilir.Vücut, aşırı sıcaklardan kendini korumak için terler. Bu nedenle günde en az 2,5-3 litre su içilmeli. Ancak kalp yetersizliği olan hastalarda sıvı kısıtlaması bulunduğundan bu kişiler mutlaka bir uzman hekime danışarak hareket etmeli.Hekiminizin bilgisi olmadan düzenli alınan ilaçlar kesilmemeli ya da dozları ile oynanmamalı. Tansiyon ilaçlarının bir kısmında idrar sökücü maddeler bulunur. Aşırı sıvı kaybı sonucunda da tansiyon düşüklüğüne bağlı bayılmalar gerçekleşebilir.Ağır ve yağlı yemekler yerine hafif ve lif içeriği yüksek, serinletici besinler tercih edilmeli. Zeytinyağlı sebze yemekleri ve su oranı yüksek olan; karpuz, kavun, çilek ve şeftali gibi meyveler tüketilmeli.Uzun süre aşırı sıcak bir ortamda bulunduktan sonra direkt soğuk su ile duş yapılmamalı. Ani soğuk duş damarlarda büzülmeye neden olabileceği için tansiyonun yükselmesini de tetikleyebilir veya kalp krizine yol açabilir. Bu yüzden soğuk denize ve havuza yavaş yavaş girilmeli.Kafein, merkezi sinir sistemini kalp atışlarınızı hızlandıracak şekilde uyarır. Sıcak hava yüzünden daha büyük eforla çalışmak zorunda olan kalp kafein alındığında daha da hızlanır ve çeşitli riskler meydana gelebilir.Sodanın içinde bulunan tuz ise vücutta daha fazla sıvı tutulmasına sebep olduğu için tansiyon yükselmesine yol açabilir.Yüksek tansiyon ise kalp yetmezliği ve beyin kanaması gibi ciddi sorunların önemli nedenlerinden biridir. Bu yüzden kahve ve soda gibi içeceklerin tüketimine çok dikkat edilmeli.