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Giriş Tarihi: 26.6.2024

Türk araştırmacıların obezite için gen tedavisi projesine dev destek

AA
Türk araştırmacıların obezite için gen tedavisi projesine dev destek
Bilkent Üniversitesi öncülüğünde, ABD, İngiltere, Kanada ve İspanya'daki bilim merkezlerindeki araştırmacıların oluşturduğu konsorsiyum, obeziteye neden olan genetik şifreleri çözmek ve tedaviye olanak sağlamak için Leducq Vakfı'nın "çığır açıcı" nitelikte projelere verdiği 7 milyon dolarlık bütçe desteğini kazandı. Türk araştırmacıların önderliğinde konsorsiyumun araştırmasında, vücutta bulunan kahverengi yağ dokusunun enerjiyi yaktığı ve metabolizmayı hızlandırdığı için önemli tedavi aracı olabileceğine yönelik ilk bulgulara ulaşıldı. Konsorsiyumun liderliğini Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik yapıyor.
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Türk araştırmacıların obezite için gen tedavisi projesine dev destek
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