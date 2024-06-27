‘Kronik yalnızlık’ felç riskini artırıyor

Harvard Üniversitesi'nin yaptığı çalışma, uzun süreli yalnızlığın yaşlılarda felç riskini artırabileceğini ortaya koydu. eClinicalMedicine dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, yalnızlık düzeyleri bakımından katılımcıları 4 gruba ayırdı. Gruplardaki yaşlılardan son 4 yılda felç geçirenlerin verilerini karşılaştırdı. Yaşadıkları uzun süreli yalnızlık nedeniyle "kronik yalnızlık hissi yaşayanlar" grubunda yer alanların, yalnızlık düzeyi düşük olanlara oranla felç geçirmiş olma oranının yüzde 56 daha yüksek olduğu tespit edildi.