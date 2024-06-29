Sağlık Bakanlığı uyarıyor: Cilt kanserlerine karşı dikkatli olun!

Sıcak yaz günleri, bozulan çevresel faktörler son yıllarda cilt kanserlerinin görülme sıklığını artırdı. Sağlık Bakanlığı, güneşin zararlı etkilerinden korunma konusunda vatandaşları uyardı.Son yıllarda cilt kanserlerinde artış gözlenebileceğine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı yetkilileri, cilt kanserlerinin üç türde görüldüğünün altını çiziyor. Bunlar; Bazal Hücreli Karsinom (BHK), Skuamöz Hücreli Karsinom (SHK) ve Melanom. BHK ve SHK, cilt kanserlerinin en yaygın türleri olup genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde görülüyor. Melanom ise cilt kanserlerinin en tehlikeli türü olarak biliniyor.Erken teşhisin cilt kanserlerinde hayati önem taşıdığını belirten uzmanlar, şu uyarılarda bulunuyor: "Cildinizi düzenli olarak kontrol etme alışkanlığı geliştirmelisiniz. Cildinizde yeni lekeler, mevcut çiller veya benlerde değişiklikler olduğunu fark ettiğinizde derhal bir doktora başvurmanız gerekir."Bakanlığı yetkilileri, cilt kanserlerinden korunmak için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:GÜNEŞTE KALMA SÜRESİNİ AZALTIN: Güneşin en yoğun olduğu saatlerde (11.00-15.00) dışarıda bulunmaktan kaçının.GÜNEŞ KORUYUCU KREMLER KULLANIN: Açık kalan deri bölgelerine, güneşe çıkmadan 30 dakika önce güneş koruyucu sürün ve 2-3 saatte bir tekrarlayın.KORUYUCU GİYSİLER GİYİN: Koyu renkli, sık dokunmuş giysiler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı gözlükler kullanarak cildinizi koruyun.GÖLGEDE DURUN: Gölge, güneşten korunmanın en basit ve etkili yollarından biridir.SağlıkBakanlığı'ndan yapılan uyarıda, hemen herkesin benleri olduğuna ve bu benlerin genellikle zararsız olduğuna dikkat çekilerek, yine de bir ben farklı görünüyorsa veya 25 yaşından sonra yeni bir ben ortaya çıkıyorsa mutlaka doktora başvurulmasını öneriyor. Yapılan uyarıda "Cildinizdeki değişiklikleri dikkatle gözlemlemek ve herhangi bir anormallik fark ettiğinizde doktorunuza danışmak büyük önem taşıyor" denildi.Güneşten korunmak için sadece güneşten koruyucu krem kullanmanın yeterli olmadığı belirtilirken, Sağlık Bakanlığı uyarılarında, vatandaşların önlem alarak özellikle yaz aylarında güneşten korunma olasılıklarını artırabileceğine dikkat çekiliyor. Cilt kanseri riskini önemli ölçüde azaltabilmenin mümkün olduğuna, cilt kanserine karşı bilinçlenip gerekli önlemleri alarak, sağlıklı bir yaşam sürdürmenin büyük önem taşıdığının altını çiziyor.