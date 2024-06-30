Yazın kabusu: İdrar yolu enfeksiyonu

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Uğur Aferin, yaz aylarında idrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için önemli tavsiyelerde bulundu. Op. Dr. Aferin, "Sıcak yaz günlerinde, yeterince temiz olmayan deniz, havuz gibi yerlerde yüzmek bakterilerin idrar yoluna girmesine ve enfeksiyon riskinde artışa sebep olabilir" dedi.İdrar yolu enfeksiyonunun hem kadın hem de erkeklerde görülmesine rağmen özellikle yaz aylarında kadınlarda daha sık karşılaşıldığına dikkat çeken Op. Dr. Aferin, "Bunun başlıca nedeni ise idrar yolunun kadınlarda daha kısa olması ve bunun sonucunda bakterilerin idrar torbasına daha kolay ulaşabilmesidir" diye konuştu.İdrar yolu enfeksiyonunun belirtilerini, Op. Dr. Aferin, şöyle sıraladı:İdrar yaparken ağrı veya yanma hissiAz miktarda idrar olmasına rağmen sık ve acil idrara çıkma isteğiBulanık veya keskin kokulu idrar olmasıİdrarda kan olmasıAlt karın bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissiKadınlarda pelvik bölgede ağrı olmasıErkeklerde makat bölgede ağrı olmasıOP. Dr. Aferin, bazı hastalarda fark edilebilir şikâyetler olmayabileceğine de dikkat çekerek, "Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonundan şüphelendiğiniz takdirde bir üroloji uzmanına başvurmalısınız. Hafif düzeyde, şiddetli olmayan idrar yolu enfeksiyonunun kendi kendine gerileyebilme ihtimali olsa da eğer şüpheniz var ise kesinlikle bir üroloğa başvurmalısınız. Çünkü doğru tedavi edilmez ise enfeksiyonun böbreklere ulaşması gibi ciddi komplikasyonlara sebep olabilir" diye konuştu.OP. Dr. Aferin, idrar yolu enfeksiyonundan korunmanın yollarını ise şöyle sıraladı:Bol su için.Bol ve nefes alabilen iç çamaşırı ve giysiler tercih edilmelidir.Bakteri bulaşmasını önlemek için her tuvalet sonrası temizlik önden arkaya doğru yapılmalıdır.Nem, bakterilerin çoğalmasına uygun ortam hazırladığı için yüzme sonrası ıslak ve nemli mayonuzu hemen değiştirmelisiniz.İdrar yollarında bakteri çoğalmasına sebep olduğu için idrar uzun süre tutulmamalı ve sık sık idrar yapılmalıdır.Probiyotik açısından zengin besinlerin tüketilmesi veya probiyotik takviyesinin alınması idrar yollarında sağlıklı bakterilerin çoğalmasını sağlayabilir.Umumi tuvaletleri ve havuzları kullanırken dikkatli olunmalıdır. Kullanmadan önce klozet kapak örtüsü koyulmalı veya iyice temizlenmelidir.Halka açık yüzme havuzlarında direkt yere oturmaktan kaçınılmalıdır.BOL su tüketmenizi öneren Op. Dr. Aferin, "Eğer ki doktora ulaşmanız kolay değilse veya zaman alacaksa muayeneye kadar bol miktarda su tüketmelisiniz. Bazı yiyeceklerin de idrar yolu enfeksiyonu sıklığını azalttığı bilinmektedir. Bunlar arasında; turna yemişi, yaban mersini, yoğurt ve probiyotikler ve C vitamininden zengin besinler sayılabilir" dedi.İDRAR yolu enfeksiyonunun böbreklere ulaşması durumunda sırt ağrısı, ateş, titreme, bulantı ve kusma gibi ciddi şikâyetlere sebep olabileceğini söyleyen Op. Dr. Aferin, "Ayrıca tedavi edilmezse kalıcı böbrek hasarı gelişebilir. Nadiren de olsa yaşamı tehdit eden sepsis durumuna sebep olabilir. Bu durumda yaygın bir iltihaplanma ve çoklu organ yetmezliği gelişebilir. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, zamanla tedavisi zor bir hal alıp kronik enfeksiyona da sebep olabilir" dedi.