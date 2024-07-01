Aç olan duygularınız olabilir mi?

Uzman Klinik Psikolog Büşra Pekkoç, kişileri duygusal yemeye iten nedenleri anlattı. Pekkoç, "Duygusal yeme; aşılamayan zor duyguları yatıştırmak veya çeşitli duygularla başa çıkabilmek için yiyecekleri kullanma eylemidir" dedi. Pekkoç, duygusal yemeye yol açan olumsuz duyguları tetikleyebilen tetikleyicileri ise şöyle sıraladı:
İlişki çatışmaları
İş stresi
Diğer stres etkenleri
Ailesel problemler
Ekonomik problemler
Sağlık sorunları
Özsaygı problemleri
Menstrüel (Regl) döngüler
Depresyon
OTOMATİK YEMEĞE YÖNELİM
Pekkoç, duygusal yemenin ne zaman bir sorun haline gelebileceğini ise şöyle açıkladı: "Bireyin rahatlık sağlayabilmek veya ağır gelen duygulardan kaçabilmek amacıyla yemeğe yönelmesi sorunu başlatan etkendir. Bir yerden sonra kişinin duyguları yeme eylemine o kadar bağlı hale gelir ki her öfkelendiğinde veya strese girdiğinde, ne yaptığını düşünmeden otomatik olarak yemeğe yönelir. Bu durum çoğunlukla sağlıksız bir döngüye yol açabilir."
BUNLARA DİKKAT EDİN
Pekkoç,
duygusal yemeyi durdurmaya yardımcı olmak için şu ipuçlarını verdi:
FARKINA VARIN
Açlık hissiniz duygusal mı yoksa fiziksel mi bunun farkına varın. Fiziksel açlık en son tükettiğimiz öğünün saatine bağlı olarak yavaş yavaş gelir ve ertelenebilir. Fiziksel açlığımız suçluluk duygusuna neden olmaz. Duygusal açlıkta ise yeme isteği ani ve acil gelmekle birlikte çoğunlukla sonrasında suçluluk duygusuna neden olur.
YEMEK GÜNLÜĞÜ TUTUN
Düzenli bir yeme günlüğü tutmak, yeme alışkanlıklarınız hakkında fikir edinmenin en iyi yollarından biridir. Düzenli kayıt tutarak elde edeceğiniz farkındalık, duygusal yeme döngüsünü kırmak için kritik bir öneme sahiptir.
STRESİNİZİ YÖNETİN
Duygusal yemeniz stresli yaşam olaylarının ardından ortaya çıkıyorsa stres yönetimi tekniklerinden faydalanın.
GÜNÜNÜZÜ YAPILANDIRIN
İnsanların duygusal olarak açlık hissetmesinin altında yatan nedenlerden biri de gün içerisindeki düzen eksikliğidir. Belirli bir programa sahip olmak ve ona bağlı kalmak, sizi gereksiz bir yemek yeme davranışından alıkoyacaktır.
SAĞLIKLI BİR DAVRANIŞLA DEĞİŞTİRİN
Aç olmamanıza rağmen yeme isteğiniz ortaya çıktığında o an bir şeyler tüketmek yerine daha sağlıklı bir davranış tercih edin. Yürüyüşe çıkabilir, kitap okuyabilir, spor yapabilir, size iyi gelen aktivitelerde bulunabilirsiniz.
DESTEK ALIN
Kendinizi duygusal yeme probleminizi yönetmekte zorlanırken bulursanız, profesyonel yardım almanın zamanı gelmiş olabilir.
SİZİ NE TETİKLİYOR?
"EĞER duygusal yemeğe yatkınsanız, yeme alışkanlıklarınızı yeniden kontrol altına almak için gerekli adımları atabilirsiniz" diyen Pekkoç, şunları söyledi: "Duygusal yemeye yol açan tetikleyicileri anlamak, daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarına doğru atılacak çok önemli bir adımdır. Duygusal yeme tetikleyicilerinizi belirledikten sonraki adım onları yönetmektir."