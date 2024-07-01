Aç olan duygularınız olabilir mi?

Uzman Klinik Psikolog Büşra Pekkoç, kişileri duygusal yemeye iten nedenleri anlattı. Pekkoç, "Duygusal yeme; aşılamayan zor duyguları yatıştırmak veya çeşitli duygularla başa çıkabilmek için yiyecekleri kullanma eylemidir" dedi. Pekkoç, duygusal yemeye yol açan olumsuz duyguları tetikleyebilen tetikleyicileri ise şöyle sıraladı:İlişki çatışmalarıİş stresiDiğer stres etkenleriAilesel problemlerEkonomik problemlerSağlık sorunlarıÖzsaygı problemleriMenstrüel (Regl) döngülerDepresyonPekkoç, duygusal yemenin ne zaman bir sorun haline gelebileceğini ise şöyle açıkladı: "Bireyin rahatlık sağlayabilmek veya ağır gelen duygulardan kaçabilmek amacıyla yemeğe yönelmesi sorunu başlatan etkendir. Bir yerden sonra kişinin duyguları yeme eylemine o kadar bağlı hale gelir ki her öfkelendiğinde veya strese girdiğinde, ne yaptığını düşünmeden otomatik olarak yemeğe yönelir. Bu durum çoğunlukla sağlıksız bir döngüye yol açabilir."duygusal yemeyi durdurmaya yardımcı olmak için şu ipuçlarını verdi:Açlık hissiniz duygusal mı yoksa fiziksel mi bunun farkına varın. Fiziksel açlık en son tükettiğimiz öğünün saatine bağlı olarak yavaş yavaş gelir ve ertelenebilir. Fiziksel açlığımız suçluluk duygusuna neden olmaz. Duygusal açlıkta ise yeme isteği ani ve acil gelmekle birlikte çoğunlukla sonrasında suçluluk duygusuna neden olur.Düzenli bir yeme günlüğü tutmak, yeme alışkanlıklarınız hakkında fikir edinmenin en iyi yollarından biridir. Düzenli kayıt tutarak elde edeceğiniz farkındalık, duygusal yeme döngüsünü kırmak için kritik bir öneme sahiptir.Duygusal yemeniz stresli yaşam olaylarının ardından ortaya çıkıyorsa stres yönetimi tekniklerinden faydalanın.İnsanların duygusal olarak açlık hissetmesinin altında yatan nedenlerden biri de gün içerisindeki düzen eksikliğidir. Belirli bir programa sahip olmak ve ona bağlı kalmak, sizi gereksiz bir yemek yeme davranışından alıkoyacaktır.Aç olmamanıza rağmen yeme isteğiniz ortaya çıktığında o an bir şeyler tüketmek yerine daha sağlıklı bir davranış tercih edin. Yürüyüşe çıkabilir, kitap okuyabilir, spor yapabilir, size iyi gelen aktivitelerde bulunabilirsiniz.Kendinizi duygusal yeme probleminizi yönetmekte zorlanırken bulursanız, profesyonel yardım almanın zamanı gelmiş olabilir."EĞER duygusal yemeğe yatkınsanız, yeme alışkanlıklarınızı yeniden kontrol altına almak için gerekli adımları atabilirsiniz" diyen Pekkoç, şunları söyledi: "Duygusal yemeye yol açan tetikleyicileri anlamak, daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarına doğru atılacak çok önemli bir adımdır. Duygusal yeme tetikleyicilerinizi belirledikten sonraki adım onları yönetmektir."