Uzmanlar artan bulantı, kusma ve ishal vakalarına karşı uyardı

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Yüzme alanı olarak belirlenmemiş, suyu enfekte yerlerde denize veya dereye girmek. Alışılmış yeme alışkanlığında meydana gelen ani değişiklikler, özellikle toplu ikramlar için hazırlanan yemeklerin uygun ortamda saklanılmaması görülmektedir. Bu hastalıkta ishal ana bulgu olup, ishale bulantı, kusma, ateş ve karın ağrısı eşlik edebilmektedir. Akut bağırsak enfeksiyonları, mide ve bağırsak iltihabıdır Vaka sayılarının bir önceki yılın aynı dönemindeki ortalamayla aynı bantta seyrediyor. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında bir haftalık ortalama 408,43 iken 2024 yılı bir haftalık vaka ortalaması ise 393,57 şeklinde seyrediyor" dedi.

Usta, Güvenli içme ve kullanma suyu sağlanamadığı takdirde birçok hastalığın kaçınılmaz olacağını belirterek "Hastalık etkeni içeren dışkı ile bulaşmış olan yiyeceklerin yenilmesiyle, su veya diğer içeceklerin içilmesiyle, etkenle temas etmiş kirli ellerin ağıza götürülmesi ile hastalık ortaya çıkmakta. Güvenli içme ve kullanma olasılığı olmayan bölgelerde su içmek, yemek yapmak, bu suları temizlik amaçlı kullanmak ishalli hastalıkların görülme olasılığını artırmaktadır. Hijyen şartlarının düşük olduğu durumlarda ise hastalık kişiden kişiye de bulaşabiliyor. Diğer yayılma yolu da hijyenik olmayan şartlarda hazırlanmış veya saklanmış yiyeceklerin tüketilmesidir. Kirli sulardan yakalanmış balık ve deniz ürünleri de akut barsak enfeksiyonları için kaynak olabilirler" dedi.

VAKA SAYILARI GÜNLÜK TAKİP EDİLİYOR

Usta, "İlimizde halkımızın sağlıklı suya ulaşımı için Sağlık Müdürlüğümüz ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince ilimize içme suyu dağıtımı yapan tüm su depolarının dağıtım ağından belirlenmiş odak noktalarından günlük klor ölçümü, belirli aralıklarla mikrobiyolojik ve kimyasal su analizleri yapılmaktadır. Müdürlüğümüz Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından "Sendromik sürveyans " çalışmaları kapsamında ilimiz sağlık kuruluşları tarafından atılan bulantı, kusma, ishal vaka sayıları günlük olarak takip ediyoruz. Vakaların mahalle bazında dağılımı, yaş dağılımları vb. gibi parametreler ve kümelenme durumları incelenmektedir. İlimizde yaz aylarında tespit edilen ishal vakaları incelendiğinde öne çıkan en önemli sebeplerin 'TİSKİ şebeke hattına bağlı olmayan, düzenli depo temizliği yapılmayan, klorlanmamış küçük müstakil su kaynaklarının kullanımı. Yüzme alanı olarak belirlenmemiş, suyu enfekte yerlerde denize veya dereye girmek. Alışılmış yeme alışkanlığında meydana gelen ani değişiklikler, özellikle toplu ikramlar için hazırlanan yemeklerin uygun ortamda saklanılmaması görülmektedir" dedi.