Araştırmalar gluteni akladı… “Glutensiz gıdalar herkes için daha sağlıklı değil”

ARAŞTIRMAYA ÜNİVERSİTELER DE KATILDI

Bu konuda Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü, Başkent Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi, Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Bölümü, İstanbul Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü, Ankara Cerrahi Tıp Merkezi Gastroenteroloji bölümünden bilim insanları ile birlikte bir araştırma yaptıklarını kaydeden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Atilla Bektaş bir denek hayvanı üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını şöyle açıkladı:

"ARAŞTIRMALARDA DENEY HAYVANI KULLANILDI"

"Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından sağlanan destekle yürütülen araştırmada, hayvan modeli çalışması üzerinden 'glutenin sağlık üzerine etkilerini' araştırdık. Çalışmada, insan beslenmesini en iyi temsil eden seçimlerden biri olan 40 adet WistarAlbino sıçanı kullandık. Bu hayvanların tercih edilme nedeni, yaşam döngülerinin kısa olması. Böylelikle bir memelinin beslenme modelini tam olarak izleyebildik. Araştırma, sıçanların diyetlerindeki gluten oranına göre dört gruba ayrıldı. Grup 1 buğday içeren normal sıçan rasyonu, grup 2 glutensiz diyet, grup 3 orta düzeyde gluten içeren rasyon ve grup 4 yüksek düzeyde gluten içeren rasyon"