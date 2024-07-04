Klimanın yanlış kullanımı ölümcül olabilir! Klima zatürresine dikkat!

Klimaların bilinçli kullanımının özellikle aşırı sıcak bölgelerde çalışan bireylerin iş performansını olumlu şekilde etkilediğini, sıcak havanın zihinsel ve fiziksel aktiviteler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri giderdiğini ve terlemeyi azaltarak vücudun sıvı kaybını engellediğini anlatan Dr. Yılmaz, klimaların hatalı şekilde kullanılmamasının ise lejyoner hastalığının yanı sıra; kas, boyun ve sırt ağrıları, eklem tutulmaları, enfeksiyon ve alerjiye neden olabileceğini kaydetti.

Halk arasında daha çok klima zatürresi olarak bilinen ve yaygın vücut ağrısı, yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, ishal ile seyreden lejyoner hastalığının 'legionella pneumophila' bakterisinin neden olduğu ciddi bir akciğer enfeksiyonu olduğunu vurgulayan Dr. Yılmaz, "Bu hastalık klima, jakuzili havuz, dekoratif fıskiyeler, havalandırma sistemleri gibi yerlerden solunum yoluyla bulaşır. Kronik solunum yolu problemleri olan kişilerde, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ve diabetlilerde (şeker hastalığı) can kaybına yol açabilmektedir" diyor.

Hatalı klima kullanımın neden olabileceği hastalıklar arasında en tehlikelisinin lejyoner hastalığı olduğunu ifade eden Dr. Yılmaz, "Bu hastalık, alt solunum enfeksiyonuyla kendini gösterir ve ölümle sonuçlanabilir. Özellikle solunum yolu problemi olan hastalar için aşırı soğutulmuş ortamlarda bu risk daha fazladır. Ateş, uzamış öksürük, eklem ağrıları, bulantı ve karın ağrısının bu zatürre tipinin en önemli belirtileri arasında yer almakta" dedi.

KLİMALARIN BAKIMLARI AKSATILMAMALI

Klima kullanılan ortamlarda, klimaya küflerin yerleşmesi ve ortama salınması sonucu bireylerde; baş ağrısı, göz, burun ve boğazda tahriş, geçmeyen öksürük, sürekli bir gıcık, baş dönmesi, yorgunluk, halsizlik, konsantrasyon güçlüğü gibi şikâyetlerin görülebileceğini ifade eden Dr. Yılmaz, bu nedenle klima bakımlarının aksatılmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Klima boruları 3 yılda bir gözden geçirilmeli, filtreleri her 6 ayda 1 kez düzenli olarak temizlenmelidir. Ayrıca hava üfleyen kanalları doğrudan bireylerin üzerine dönük olmamalı ve dış ortam ile iç ortam arasındaki fark 6 santigrat dereceyi geçmemelidir. Sıcak ortamdan soğuk ortama veya tam tersi bir durumda yaşanacak ani ısı değişimleri özellikle kalp hastaları için risk oluşturabileceği gibi uzun süreli kas spazmı ve eklem tutulmalarını da tetikleyebilir."