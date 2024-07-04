Yaz sıcakları kalbinizden vurmasın

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, aşırı sıcak havanın kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ve alınması gereken önlemleri anlattı.Sıcak havalarda vücudun ısı dengesinin korunması için kalp, akciğerler ve böbreklerin daha fazla çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Köksal, "Bu da özellikle kalp hastaları için büyük bir risk oluşturuyor. En önemli kardiyoloji dergilerinden Circulation'da yakın zamanda yayınlanan ve 27 ülkede yapılan çalışmaya göre aşırı sıcaklar, her 100 kalp nedenli ölümden birinin nedeni olarak saptanmıştır" dedi.Prof. Dr. Köksal, aşırı sıcak havalarda vücudun kendini serin tutmak için daha fazla çalıştığını, bu durumun ise kalbin üzerine ciddi bir yük bindirdiğini belirterek, "Sıcak havalarda damarlar genişleyerek tansiyonun düşmesine yol açar ve kalp, tansiyonu dengelemek için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Ayrıca aşırı terleme ile vücudun su kaybı artar, bu da kalbin iş yükünü 2 katına çıkarır" dedi.Dr. Köksal, kimlerin risk altında olduğunu ise şöyle sıraladı:Kalp problemi olan kişilerKalp ameliyatı geçirenlerKalp ilacı kullananlar65 yaş üstü bireylerPROF. Dr. Köksal, kalp yetmezliği nedeniyle sıvı kısıtlaması yapılan hastalar ile kapak hastalığı nedeniyle idrar söktürücü kullanan hastalar için de uyarılarda bulunarak, şöyle dedi: "Sıcak havalarda sıvı tüketimine dikkat etmeniz gerekmektedir. Aksi halde tansiyonunuz düşebilir. Eğer kalp yetmezliği veya kalp kapak problemi nedeniyle idrar söktürücü alıyorsanız lütfen doktorunuza danışın. Sıcak havalarda kalp sağlığını korumak için alınacak bu önlemler hayati önem taşımaktadır. Hiçbir koşulda doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımında değişiklik yapılmamalıdır."KANsulandırıcı kullanan hastaların aşırı sıcaklarda nelere dikkat etmesi gerektiğini ise Prof. Dr. Köksal, "Kapak ameliyatı geçirmiş olan ya da kalp damarlarına stent konulmuş hastaların sıvı kaybına uğramaması önemlidir. Vücudun aşırı sıvı kaybına uğraması kanın pıhtılaşmaya yatkın olmasına yol açar. Bu pıhtılaşmaya yatkınlık da mekanik kapağın çalışmasını bozabilir veya kalp damarlarındaki stentlerin tıkanmasına sebep olabilir. Bu yüzden kan sulandırıcı ilaçlar doktor takibi ile düzenli alınmaya devam edilmelidir ve kaybedilen sıvının kontrollü olarak yerine konması gereklidir" dedi.