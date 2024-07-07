Büyük göğüs boyun ve sırt ağrısı sebebi

Estetik Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orkun Uyanık, meme küçültme operasyonlarının sadece estetik amaçlı değil gereklilik olarak yapıldığını belirterek, "Büyük meme ciddi boyun ve sırt ağrılarına sebep olabiliyor. Dayanılmaz ağrılar bu tip operasyonlarla ortadan kaldırılabiliyor" dedi. Öncelikle "Meme estetiği operasyonları nelerdir?" sorusuna yanıt veren Op. Dr. Uyanık, şöyle konuştu: "Meme estetiği operasyonları, meme küçültme, meme dikleştirme, silikon implant ile meme büyütme, yağ enjeksiyonu ile meme büyütme gibi prosedürleri kapsamaktadır."Meme küçültme operasyonlarını, meme dokusunun ağırlığına bağlı özellikle boyun ve sırt bölgesinde ağrı şikayetleri nedeniyle uyguladıklarının altını çizen Op. Dr. Uyanık, "18 yaş üzerindeki hastalara bu operasyonu yapabiliyoruz. Özellikle meme alt tarafında yara, pişik gibi deri dokusunu etkileyen durumlarda da operasyon yapılmaktadır. Hastanın üzerine uygun kıyafet bulmakta zorluk çekmesi, psikolojik olarak görünümünden hoşlanmaması da operasyonun yapılmasını gerektirebilmektedir" dedi. Operasyonunun genel anestezi altında alanında uzman plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahlar tarafından yapıldığına da dikkat çeken Op. Dr. Uyanık, "Operasyon ortalama 2-3 saat sürmektedir. Operasyon sonrası hastaya bir adet sağ meme, bir adet sol meme olmak üzere toplamda 2 adet dren konulmaktadır. Drenler operasyon sonrası 2'inci veya 3'üncü günde çıkarılmaktadır. Ayrıca operasyon sonrası sütyen giydirilmektedir. Sütyenin en az 3 hafta takılması gerekmektedir" diye konuştu.Op. Dr. Uyanık, bu operasyonlardan önce hastalarına şu uyarılarda bulunduğunu söyledi: "Meme küçültme operasyon öncesi yapılması gereken en önemli konu hasta sigara içiyorsa sigarayı bırakması veya günlük sigara tüketimini azaltmasıdır. Aktif günde 1 paket ve üzerini içen hastalarda meme küçültme ameliyatının komplikasyon oranının arttığından operasyonun yapılmasını önermemekteyiz. Ayrıca meme küçültme operasyonu sonrası lokal yara bakımı, sütyen kullanımına ve yara iyileşmesini etkileyecek durumların dikkate alınması gerekir. Yara iyileşmesini kötü etkileyen sigaradan operasyondan öncesinden başlanmak üzere uzak durulmalıdır."Meme dokusunun göğüs ortasından ön aksiller çizgi dediğimiz koltuk altından dikey bir çizgiyle aşağı doğru çizilen yer arasında konumlandığını belirten Op. Dr. Uyanık, şunları söyledi: "Meme dokusu hem gland hem de yağ dokusu içerdiğinden genellikle koltuk altındaki yağlanma meme dokusundaki büyüklüğe eşlik etmektedir. Meme küçültme operasyonlarında fazla meme cildinin ve ciltaltı dokusunun alınmasına bağlı koltuk altındaki hastaya rahatsız veren doku azalmakla birlikte bu durumdan çok rahatsız duyan hastalarda genelde sırt germe ve bölgesel yağ aldırma işlemleri de uygulanabilmektedir. Meme küçültme operasyonuyla birlikte meme dikleştirme, liposuctıon, karın germe, popoya yağ enjeksiyonu gibi işlemler uygulanabilir. Hastanın istekleri ve ek hastalıklarına göre kombine işlemler uygulanabilmektedir."