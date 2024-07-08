10 yaş daha gençleştik

Artık insanlar 10 yıl geç yaşlanıyor. Bu, aslında 'o kadar da yaşlı değilmişiz' gibi davranmak için kendimize söyleyebileceğimiz sıradan bir söz gibi geliyor kulağa. Ama öyle değil. İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre bilim insanları, günümüzün 70 yaşındaki insanlarının fiziksel ve zihinsel açıdan önceki kuşaklara göre daha genç olduklarını keşfetti. Araştırmacılar yıllar süren bir çalışmada, 60 yaş üstü 14 bin 710 kişiden toplanan hem yürüme hızı, uyku, kavrama kuvveti, işitme ve denge gibi fiziksel sağlığı hem de hafıza, hatırlama ve psikolojik dahil olmak üzere zihinsel sağlığı kapsayan verileri analiz etti.Çalışma ekibi, "Sonuçlarımız, günümüzün 70 yaşındaki bireylerinin, önceki nesillerdeki daha genç yetişkinlerle büyük ölçüde eşdeğer işlevselliğe sahip olduğunu gösteriyor. Belki de 70 gerçekten yeni 60'tır" dedi. Araştırmacılar, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve diyabet gibi sorunlarla ilgili farkındalığın artması da dâhil olmak üzere, daha iyi sağlık hizmetlerinin olmasının bu durumla ilişkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca daha sağlıklı yaşam, iyileşen çevresel koşullarla bulaşıcı hastalıkların azalmasının da yine yaşlanmayı geciktirmiş olduğu düşünülüyor.