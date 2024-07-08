Aşırı çikolata tüketimi vücuda zararlı

Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, kaliteli ve doğru miktarda çikolata tüketimin önemini vurguladı. Çakaloğlu, sağlıklı bireyler için günde 20-30 gram bitter çikolata tüketiminin makul bir miktar olarak kabul edildiğini söyledi. Çikolatanın sağlığa faydası olduğu kadar fazla miktarda tüketildiği takdirde zararları da ortaya çıkabiliyor. Biruni Üniversitesi Klinik Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Çakaloğlu, çikolatanın faydalarından, hangi ürünlerin tercih edilmesi gerektiğine kadar merak edilenleri yanıtladı. Kaliteli ve yüksek kakao oranına sahip çikolataların tercih edilmesini söyleyen Çakaloğlu, "Çikolata tüketirken dikkatli olmak önemlidir. Kaliteli ve yüksek kakao oranına sahip (en az yüzde 60 kakao içeren bitter) çikolataları tercih etmek, hem lezzet hem de sağlık açısından daha faydalı olacaktır. 20 gram bitter çikolatanın yaklaşık 100 kalori olduğunu hatırlayıp, kan şekeri dengesi için yanında süt veya badem gibi protein kaynağı besinlerle tüketmek iyi bir seçenek olabilir. Çikolatayı ölçülü miktarlarda tüketmek, keyif alırken sağlığınızı korumanıza yardımcı olur" dedi.