İyi bir uyku yalnızlık hissini yok ediyor

2024 Amerika Psikiyatri Birliği Anketi'ne göre 3 kişiden biri haftada en az bir kez yalnız hissettiğini bildiriyor. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma, iyi bir gece uykusunun yalnızlık hissini azaltmaya yardımcı olabileceğini tespit etti. HuffPost Life'ın haberine göre, ABD'li bilim insanları tarafından yapılan araştırma için katılımcılar, duygusal ve sosyal yalnızlık seviyelerini ve uyku kalitelerini derecelendiren bir anket doldurdular. Sonuçlar, özellikle genç yetişkinler arasında daha iyi kalitede uyku ile daha az yalnızlık arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, duygusal yalnızlığı bir partnerle yakınlığın eksikliği olarak tanımlarken, sosyal yalnızlığı daha geniş bir sosyal ağın eksikliği olarak tanımladılar.