Yaz gebelerine 10 tavsiye

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aykan Özçelik, yaz dönemi gebeleri için cilt bakımından tatil planına kadar önemli 10 tavsiyede bulundu. İşte uzmanından yaz gebelerine 10 önemli tüyo:Yaz döneminde, sıcaklık artışına bağlı terleme nedeniyle sıvı kaybı artacağı için, yeterli sıvı alınması daha da önem kazanır. Gebelikte idrar akımında yavaşlama nedeniyle idrar yolu enfeksiyonu riskinde de artış olmaktadır. Yeterli sıvı alınamaması bu süreci hızlandırmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonları düşük, erken doğum için risk oluşturabilmektedir. Bu nedenle günde en az 2-3 litre sıvı tüketilmelidir. Su, taze sıkılmış meyve suyu, ayran ve soda ile sıvı ihtiyacı karşılanabilir. Aşırı çay ve kahve tüketilmemelidir.Gebelikte sıklıkla karşımıza çıkan ödem ile baş etmek bazen zor olabilmektedir. Bu sorunla mücadelede tuz alımını kısıtlamak gerekir. Fakat tamamen tuzsuz diyet olmamalıdır. Yaz mevsiminin bol sebze ve meyve imkânından yararlanırken, aşırı meyve tüketiminden uzak durmakta yarar var. Meyve şekerinin kilo aldırıcı etkisini unutmamak lazım. Et, süt, yoğurt ve peynirin az yağlı olanları tercih edilmelidir. Sindirimi zor gıdalar tercih edilmemelidir. Bunların yanı sıra yaz mevsiminde besin zehirlenmesi sıklığında artış yaşanır. Bu nedenle gıda tüketiminde, ev dışında yenen yemeklerde hijyene daha fazla dikkat etmek gerekir.Gebeliğin başından sonuna kadar egzersiz çok önemlidir. Yürüyüş, yüzme, hafif pilates, yoga tercih edilebilir. Vücudun zinde kalması, ödemlerin atılması, fazla kilo alınmaması, uyku düzenlemesi açılarından çok yararları vardır. Egzersizler kemik, kas, eklem sistemi üzerinde de büyük yararlar sağlar. Sırt, bel ve eklem ağrılarını azaltır. Gebeliğin ilk 3 ayında egzersizler, bulantı ve kusmaları da azaltmaktadır. Ancak sıcak ortamda, uzun ve ağır egzersizlerden kaçınmak gereklidir. Yürüyüşler için de akşamüstü saatleri tercih edilmelidir.Gebelikte en çok etkilenen dokulardan biri de cilttir. Özellikle yaz mevsiminde cilt ile ilgili sorunlar daha da artabilmektedir. Salgılanan hormonların etkisi ile ciltte renk değişikliği ve çatlamalar en sık rastladığımız sorunlardır. Bu problemleri önlemek ya da aza indirmek mümkündür. Bunun için spor, sıvı dengesi ve bebeğe zarar vermeyecek koruyucu ürünler önem kazanmaktadır. Egzersiz, cildin elastik yapısını koruduğu için çatlamalara engel olur. Yeterli sıvı ve dengeli gıda alınması da önemli koruyucu etkiye sahiptir. Bu doğal yöntemlerin yanında, ciltte kolajen dokuyu besleyen kremler kullanılarak hem çatlama hem de renk değişimleri azaltılabilir. Yaz mevsiminde güneşten koruyucu yüksek faktörlü losyon ve kremlerin kullanılması da çok önemlidir.Gebelikte hormonal etkilerle vücut ısısında artış meydana gelmektedir. Buna bir de yazın sıcak artışı eklendiğinde daha da sıkıntılı bir hal alır. Aşırı sıcaklara maruz kalmamak için, günün 11.00-16.00 saatleri arasında güneşte kalmamak gerekir. Dar olmayan, güneş ışınlarını yansıtan açık renkli, pamuk, keten gibi doğal kumaşlardan yapılmış kıyafetler tercih edilmelidir. Terleme sonucu kıvrım yerlerinde mantar enfeksiyonu sıklığı artabilmektedir. Bu nedenle vücudun havalanmasını sağlayacak kıyafet seçimi önemlidir. Ayakkabılar dar seçilmemeli, rahat giyime müsait olmalıdır.Tatili 32 haftadan önce yapmak daha uygun olacaktır. Gebeliğin ilk 3 ayı bulantı, kusma ve kanamaların en sık olduğu dönem olması nedeniyle, mümkünse bu dönemde seyahat planı yapmamakta yarar vardır. Seyahat gereken durumlarda da gebelik takibini yapan doktorun önerilerini dikkate almak sağlıklı olacaktır.Gebelikte, değişen hormonal durum nedeniyle, kanda pıhtılaşmaya eğilim olur. Bundan dolayı, bacak damarlarında tıkanma, inme gibi önemli sağlık sorunları oluşabilmektedir. Karayolu ile seyahatlerde, sık aralıklarla mola verilmesi ve yürüyüş yapılması, havayolu ile seyahatlerde de uzun süre oturmamak, bacakları hareket ettirmek, bu riskleri azaltacaktır.Eğer tatil yerinde deniz varsa, birinci tercih olmalıdır. Havuz tercihi durumunda, dezenfeksiyon önlemlerinin alındığından emin olunmalıdır. Mutlaka yüksek faktörlü güneş koruyucu kremler kullanılmalıdır. Havuzdan çıkınca duş alınmalıdır. Gebelikte ıslak mayo ile kalındığında vajinal mantar enfeksiyonu artacağından güneşlenirken ıslak mayo ile kalınmamalı, mayo değiştirilmelidir.Yaz mevsiminde alerjen maddeler artmakta ve önceden alerjisi olan kişilerin gebeliğinde sorun yaratabilmektedir. Gebelik öncesi alerjisi olan kişilerde bazen belirtiler artmakta bazen de azalabilmektedir. Gebeliğin ilk 3 ayında, ilaç kullanımı kısıtlı olduğu için, alerjenlere maruz kalmamaya dikkat etmek gerekir.Kronik hastalığı olan gebeler, riskli gebelik olarak takip edilmelidir. Gebelikte en sık karşılaştığımız sorunların başında hipertansiyon ve şeker hastalığı gelmektedir. Bununla birlikte tiroit fonksiyon bozuklukları da önemli bir yer tutar. Yaz mevsiminde bazen bu sorunlarla mücadele daha zor olabilmektedir.