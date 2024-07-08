Yaz sıcağında soğuk duş tehlikesi

Sıcak havalarda serinlemek için alınan soğuk suyla duşun damarları büzüştürebileceğini açıklayan Uzman Aile Hekimi Saadet Gök, "Su, ısı enerjisini havaya göre 30 kat daha fazla iletir. Bu sebeple soğuk suyun, soğuk havaya kıyasla dolaşım sistemi üzerine olan etkisi daha hızlı ve fazla olur. Çok sıcak bir ortamdan ani soğuk duşa girmek bayılmalara hatta ölüme varan olumsuz sonuçlara neden olabilir" dedi. Tüm Türkiye'de hava sıcaklarının artmasıyla birlikte sık görülmeye başlanan, serinlemek için soğuk duşa ve başa buzlu su dökmenin yüz felçliği ve kalp krizine yol açtığını söyleyen Uzman Aile Hekimi Dr. Saadet Gök, "Aşırı sıcaklardan baş etmek için geliştirilen yanlış yöntemlerden birisi buz dolu kovayı başından aşağı dökmek. Bu tür durumlar kişinin yüz felcine sebep olabilir. Yada kişide altta yatan kalp krizinin artmasına sebep verecektir." ifadelerini kullandı.