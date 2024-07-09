Doktorlar 50. yıl buluşmasında bir araya geldi

1973 yılında Prof. Dr Gürbüz Baytok tarafından kurulan ve sonrasında gerek Çukurova ve Doğu Akdeniz bölgesindeki, gerekse Doğu ve Güneydoğu Anadolu da ki hastalara hizmet vererek Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin gelişmesinde ve ilerlemesinde lokomotif görevi gören klinik bu güne kadar yetiştirdiği ortopedi ve travmatoloji uzmanları hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor

Toplantida 2004 - 2007 dönemi Ç. Ü . T. F. Dekanı Prof. Dr. İsmet Tan, 2017 - 2020 yılı Ç.Ü .T. F. Dekanı Prof. Dr. Serdar Özbarlas konuşmaları sonrası Prof. Dr. Hüseyin Bayram, Prof.Dr. Mustafa Herdem, Prof. Dr. Yaman Sarpel, Prof. Dr. Emre Toğrul ,Prof. Dr. Metin M. Eskandari, Prof. Dr. Aydıner Kalacı, Prof. Dr. Cenk Özkan, Prof. Dr. Ömer Sunkar Biçer, Prof. Dr. Mehmet Ali Deveci, Doç. Dr. Ahmet Yılmaz, Doç. Dr. Melih Bağır, Dr. Öğretim üyesi Mustafa Tekin, Dr. Öğretim üyesi Akif Mirioğlu klinik gelişimi, akademik çalışmalar, sunulan sağlık hizmetleri konusunda bilgiler verdi.

Dr. Nevzat Aydın, Dr. Sefa Zöhre, Dr. Celal Seçinti kliniğin ilk dönemlerinden açılması ve sonrasında ki büyüme süreci ile ilgili bilgiler anılar aktardılar. Dr. Hüseyin Toker, Dr. Ufuk Kayaselçuk, Dr. Cengiz Gönlüşen, Dr. Mümin Altun, Dr. Ferit Ünal, Dr. Hakan İlbeyli, Dr. İbrahim Altun, Dr. Mustafa Serkan Zaimoglu, Dr. Ersin Ekici, Dr. A. Levent Özgözen, Dr. Sefa Kılıç, Dr. Hasan Orkun Varmış, Dr. Buğra Kundakçı, Dr. Mehmet Yiğit Gökmen, Dr. İsa Bolat, Dr. Ali Kaan Dalkır, Dr. Hakkı Can Ölke, Dr. Ahmet Pamir, Dr. Veli Can Kıran anılar, anekdotlar paylaştı.

Geçmişte vefat eden Prof. Dr. Gürbüz Baytok, Dr. Özhan Sürer, Dr. Halil Kuddar, Dr. Ercan Onaç, Dr. Wissam el-Assad , Veli Arslan hatıraları anıldı.