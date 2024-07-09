Güneş gözleri de yakıyor

Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birim Başkanı Prof. Dr. Nurten Ünlü, güneş ışınlarının vücudumuz için eşsiz bir vitamin kaynağı olduğunu ancak yüksek miktardaki güneş ışığına maruz kalmanın ise hem cildimiz hem de gözlerimiz için kalıcı hasarlara neden olabileceğini belirtti.'Solar Retinopati' yani gözde güneş yanıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Ünlü, "Özellikle çocuklar ve gençler yaz aylarına ev dışında, parklarda, deniz kenarlarında daha fazla vakit geçiriyor. 'Solar Retinopati' dediğimiz gözün ağ tabakasında güneş yanığı görülebiliyor. Bu hastalık sebebiyle gözlerde katarakt oluşabiliyor ya da daha ileri safhada görme kaybı yaşanabiliyor. Bu nedenle dikkatli olmak gerekiyor" dedi.Prof. Dr. Ünlü, 'Solar Retinopati'nin belirlenmiş bir tedavisi olmadığını belirterek "Bu nedenle gözlerimizi güneşten korumak büyük önem taşıyor. Güneşe ve diğer parlak ışık kaynaklarına bakmak tehlikeli. En güvenli uyarı şekli, özelikle ilkokul çocuklarına güneşe hiçbir şekilde filtre vb. cihazlar olsa da bakmamak gerektiğinin öğretilmesidir" dedi.GÜNEŞ ışınlarının göze zarar vermesi halinde, gözde sulanma, yanma ve kapaklarda kısılma gibi bulgular görülebildiğini belirten Prof. Dr. Ünlü, hasta şikayetlerinin genellikle güneşe maruz kaldıktan 1 ila 4 saat sonra geliştiğini belirterek, devam eden şikayetleri şöyle sıraladı: "Görme azalması, nesnelerin eğri algılanması, eşyaları olduğundan küçük görme, merkez ve merkezi görmenin çevresinde karanlık sahalar, cisimleri olduğundan farklı renklerde algılama, ışık hassasiyeti, baş veya göz ağrıları."PROF. Dr. Ünlü, güneş ışınlarından korunmak için güneş gözlüğü kullanmak gerektiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu: "Güneş gözlükleri zararlı dalga boylarını kesen, engelleyen yapıya sahip olmalıdır. Özellikle güneşin gözümüze dik olarak geldiği saatlerde bu korunma daha da önemlidir. Yazın güneş ışınları, güneş daha yukarı konumda olduğu için başımızın üstüne doğru gelirken kısmen göz korunur, ancak yaz aylarında beyaz ve parlak yüzeylerden yansıyan güneş ışığı daha fazla olduğu için gözlerimizde hassasiyet ve kısılmaya neden olarak daha çok zarar vermektedir. UV koruması olmayan reçetesiz güneş gözlük kullanımında gözlük camı arkasındaki göz bebekleri büyümüş olacağı için daha çok UV ışınının göze gireceği ve göze fayda yerine zarar vereceği unutulmamalıdır. Ayrıca çocuklar ve katarakt ameliyatı olmuş hastaların UV ışınlarından daha fazla etkilendikleri görülmektedir."