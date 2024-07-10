Bu enfeksiyon mide gribi yapıyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir; sıcak havanın, gıdaların daha hızlı bozulmasına ve gıdalar üzerindeki mikroorganizmaların hızla çoğalmasına neden olduğunu belirterek, "Yediklerinize dikkat edin" uyarısında bulundu.Dr. Nehir, özellikle yemek yenen mekanlarda, restoranlarda gıdaların yeterince temizlenmemesi, pişirilmemesi veya uygun sıcaklıkta saklanmamasının gıda zehirlenmesine yol açabileceğini ifade ederek "Bu nedenle güvenilir ve hijyen kurallarına uyduğundan emin olunan restoranların tercih edilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra okulların tatil olmasıyla birlikte seyahatler, tatiller başladı. Kalabalık havuzlar ve plajlar, hijyen eksiklikleri nedeniyle mikroorganizmaların yayılmasına ortam hazırlıyor. Bu da 'Mide Gribi' olarak da adlandırılan gastroenterite neden oluyor" dedi.Dr. Nehir, tüketilen gıdaların taze ve iyi pişmiş olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu uyarılarda bulundu:Dışarıda çok sık yemek yememek kadar evde de yiyeceklerin doğru şekilde saklanması çok önemli.Piknik ve açık hava etkinliklerinde de yiyeceklerin uzun süre sıcakta ve açıkta bekletilmemesi gerekiyor.Süt ürünleri, et ve deniz ürünlerinde hijyen kurallarına uyulmalı.Yemek hazırlamadan önce ve tuvaletten sonra eller mutlaka sabunla yıkanmalı.Yalnızca güvenilir kaynaklardan su içilmeli ve buz kullanırken dikkatli olunmalı.Yüzme havuzları ve plajlarda hijyen kurallarına uyulması, kirli veya kalabalık yerlerden kaçınılması da sağlık açısından dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alıyor.DR. Nehir, aile hekimlerine gastroenterit yani mide ve bağırsak şikayetleriyle gelen vakaların sayısının arttığına dikkat çekerek, "Gastroenterit genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden düzelir. İyileşme sürecini hızlandırmak ve rahatlatmak için hastaların evlerinde yapabileceği kolay tedavi yöntemleri vardır" dedi. Dr. Nehir, evde uygulanabilecek tedavi yöntemlerini şöyle sıraladı:Kusma ve ishal nedeniyle kaybedilen sıvıyı yerine koymak için ve dehidrasyonu önlemek için bol miktarda su veya elektrolit içecekleri tüketilmelidir.Sıvı tüketimi bir seferde değil, sık sık ve az az ama süreğen bir şekilde olmalı.İlk birkaç saat içinde ağır yiyeceklerden kaçınılmalı.Pirinç, muz, elma, şeftali püresi, peynirli tost gibi hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tüketilmeli.Yağlı, baharatlı, asitli ve süt ürünlerinden kaçınılmalı çünkü bu yiyecekler mideyi daha fazla rahatsız edebilir.En önemlisi de vücudun toparlanması için bol bol dinlenmek gerekir.Elleri de sık sık sabun ve su ile yıkayarak hastalığın yayılması önlenebilir.BAZI durumlarda gastroenteritin ciddi boyutlara ulaşabileceğini ve tıbbi müdahale gerektirebileceğini ifade eden Dr. Nehir; bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde gastroenterit belirtileri görüldüğünde hemen tıbbi yardım alınması gerektiğinin altını çizdi. Dr. Nehir, acil yardım alınması gereken durumları şöyle sıraladı: "Ağız kuruluğu, aşırı susuzluk, kusmaya bağlı beslenememe, azalmış idrar çıkışı, gözlerde çökme, ciltte kuruluk; ishalde kan görülmesi, 38.5°C'nin üzerinde ateş, karın bölgesinde şiddetli ağrı veya hassasiyet doktora başvuru sebepleri içerisinde değerlendirilebilir. Gastroenterit genellikle kısa süreli ve kendi kendine geçen bir hastalıktır. Şikayetler genellikle 3 gün içerisinde geriler, belirtilerin 3 günden fazla sürmesi veya evdeki ilk önlemlere rağmen kötüleşmeye devam etmesi halinde bir doktor tarafından muayene gerekebilir."