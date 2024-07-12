Çocuk diyabet merkezi, dünya çapında teknoloji lideri olarak parlıyor

Özellikle Çocuk Diyabet Teknoloji Merkezi, ülkemizin diyabet yönetimi konusundaki en ileri seviyedeki sağlık hizmetlerini sunuyor. Bu merkez, uluslararası standartlarda ambulatuvar glukoz profilizasyonu gibi ileri teknolojik uygulamaları bünyesinde barındırmakta ve diyabet yönetiminde dijital terapötiklerin araştırma ve geliştirilmesine önemli katkılarda bulunuyor.

ÇOCUK DİYABET TEKNOLOJİ MERKEZİ: İLERİ TEKNOLOJİLERLE DİYABET YÖNETİMİ

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin Çocuk Diyabet Teknoloji Merkezi, diyabet yönetimi ve tedavisinde uluslararası standartlarda hizmet veriyor. Merkezde uygulanan ambulatuvar glukoz profilizasyonu, hastaların glukoz seviyelerinin sürekli izlenmesi ve kontrol edilmesine olanak tanıyor. Bu ileri teknoloji sayesinde diyabetli çocukların tedavi süreçleri daha etkin ve güvenli bir şekilde yönetilebiliyor.

PROF. DR. FATİH GÜRBÜZ ULUSLARARASI PLATFORMDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Çocuk Endokrinoloji Kliniği'nin Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Fatih Gürbüz, Shenzhen'de düzenlenen Uluslararası Ambulatuvar Glukoz Profili Federasyonu ve Dijital Terapötikler Araştırma ve Geliştirme Federasyonu Forumu'nda ülkemizi başarıyla temsil etti. Forumda, Türkiye'deki diyabet teknolojilerinin kullanımı ve bu alandaki son gelişmeler hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Gürbüz, özellikle Diyabet Teknoloji Atölyesi (DTA) konseptini detaylarıyla anlatarak uluslararası ilgiyi üzerine çekti.

ULUSLARARASI BAŞARI: TÜRKİYE'NİN DİYABET YÖNETİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

Prof. Dr. Gürbüz ayrıca Çin medyasına verdiği röportajda, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin teknolojiye dayalı yenilikçi yaklaşımları ve Türkiye'deki diyabet teknolojilerinin uygulamaları konusunda önemli bilgiler paylaştı. Bu başarılı katılım, hastanenin sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası platformlarda da nasıl bir referans noktası olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hastanenin sunduğu hizmetlerin kalitesi ve yenilikçi yaklaşımları, uluslararası alanda büyük takdir topladı.

TÜRKİYE'NİN SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDEKİ LİDERLİĞİ

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, sağlık hizmetlerindeki ileri teknoloji kullanımı ve yenilikçi yaklaşımlarıyla, Türkiye'nin sağlık sektöründeki lider konumunu pekiştirmeye devam ediyor. Hastanenin dünya çapında tanınan bu başarıları, Türkiye'nin sağlık teknolojilerindeki ilerlemesini ve uluslararası sağlık camiasındaki prestijini artırıyor.

ÇOCUK DİYABET MERKEZİNİN GELECEKTEKİ HEDEFLERİ

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin Çocuk Diyabet Teknoloji Merkezi, diyabet yönetiminde sunduğu yenilikçi çözümlerle dünya çapında bir model oluşturmayı hedefliyor. Merkezin gelecekteki hedefleri arasında, daha fazla araştırma ve geliştirme projeleri gerçekleştirmek, yeni teknolojileri entegre etmek ve diyabetli çocukların yaşam kalitesini artırmak bulunuyor.