Valli Pehlivan: Bağımlılık ile mücadelede kararlıyız

'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kamu kurum ve kuruluşları tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar, narkotik operasyonlar, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri ve diğer önleyici hizmetler değerlendirildi.

İlgili kurumlar tarafından uyuşturucu, alkol, tütün ve davranışsal bağımlılıklar (kumar, teknoloji bağımlılığı) hakkında yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili sunumlar yapıldı. Bağımlılıkla mücadele konusunda yıl boyunca devam etmekte olan çalışmalara ilave olarak yerine getirilecek hizmetlere ilişkin muhtelif kararlar alındı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, "Bağımlılıkla ilgili Mücadele kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde 1 adet Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM), 1 adet Çocuk- Ergen Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Arındırma Merkezi (ÇEMATEM), 1 adet Kadın Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Arındırma Merkezi (KAMATEM), 1 adet Ayaktan Erişkin Çocuk Ergen Rehabilitasyon Merkezi (AEÇERM) ve 9 sağlıklı hayat merkezi bulunmaktadır" dedi.

Bağımlılıkla mücadele yöntemleri ile ilgili bilinçlendirme faaliyetlerinde sağlıklı hayat merkezleri tarafından 2024 yılının ilk 6 ayında halk eğitim ve hizmet içi eğitimler kapsamda 8 bin 785 kişiye eğitim verildiğini belirten Vali Pehlivan, "İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak, 2024 yılının ilk 6 ayında bağımlılıkla mücadele kapsamında 3 bin 425 olay gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk 6 ayına göre olay sayılarında %75 nispetinde azalış yaşanmıştır" diye konuştu.

Toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Kaymakamlar, ilgili kurum müdürleri, rektör yardımcıları, STK temsilcileri katıldı.