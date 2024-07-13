İnsan kaçında yaşlı hisseder?

Dünya çapında 39 ülkeden 33 bin 866 katılımcının görüş ve düşüncelerine dayanarak insanların yaş ve gençlik algısını anlamak için kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Kültür ve coğrafya farklılıklarının yaş ve gençlik algılarını şekillendirmede büyük rol oynadığı araştırmada; Avrupa Kıtası haricinde her bölge, her geçen yıl daha erkenden yaşlı hissediyor. Finler yaşlanma hissine 72 yaşında kapılırken, Filipinliler daha 30 yaşından genç hissetmeyi bıraktıklarını söylüyor. Bizde de durum farklı değil. Türkler, globale benzer şekilde, 54 yaşında yaşlanmış hissettiklerini, 44 yaşında da genç hissetmeyi bıraktıklarını söylüyor. Ülke nüfusunun genç hissetmeyi bıraktığı yaş ile yaşlı hissetmeye başladıkları yaş arasında 10 yıllık farkın altı çiziliyor.Amerika Kıtası, 2018 yılında 57 yaşında yaşlı hissetmeye başlarken şimdi 53 yaşında bu hisse kapılıyor. Benzer şekilde, MENA bölgesinde bu yaşın 59'dan 52'ye, Afrika Kıtası'nda ise 54'ten 51'e düştüğü görülüyor. Kısacası; 59 yaşında yaşlı hissetmeye başlayan Avrupalılar dışında, dünya genelinde insanlar geçmiş yıllara göre daha erken yaşlı hissetmeye başlıyor.Genç hissetmeyi bırakma yaşına bakıldığında, Amerika Kıtası'nda bu yaş 2018'de 46 iken, şimdi 40'a düşerek 6 yıllık bir gerileme gösteriyor. Afrika'da ise bu yaş 40'tan 43'e yükseliyor. Avrupalılar, daha geç yaşlı hissetmelerine rağmen, 2018'den bu yana 3 yıl gerileyerek şimdi 43 yaşında genç hissetmeyi bırakıyorlar.Araştırmanın Türkiye ayağı 26-30 Ocak 2024 tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle temsili bir örneklemde 523 kişi arasında gerçekleştirildi. Bizim ülkemizde de insanlar, globalle aynı şekilde, 54 yaşında yaşlanmış hissettikle-hissettiklerini, 44 yaşında genç hissetmeyi bıraktıklarını söylüyor.İlginçbir şekilde, Finler 47 yaşında, İsveçliler ise 34 yaşında genç hissetmeyi bırakıyor. Güney Koreliler 52 yaşına kadar genç hissetmeye devam ederek bu alanda listenin başında yer alıyor. Filipinler ise 30 yaş ile insanların en erken genç hissetmeyi bıraktığı ülke olarak dikkat çekiyor.Finlandiya, 72 yaş ile insanların en geç yaşlı hissetmeye başladığı ülke olarak birinci sırada yer alıyor. Finlandiya'yı İspanya 65, İsveç ve İtalya 64 yaş ile takip ediyor. Buna karşılık, en erken yaşta yaşlı hissetmeye başlayan ülke; 45 ile Laos. Laos'u, Yunanistan 46 ve Malezya 47 yaş ile izliyor.