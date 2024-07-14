Gözlerde parazit istilasına dikkat

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, göz sağlığı için göz makyajı konusunda önemli bilgiler paylaştı. Doç. Dr. Karaman "Göz sağlığında genellikle düzenli kontrollere, iyi hijyene ve dengeli beslenmeye odaklanırız ama bir faktör daha var ki o da insan cildinde fark edilmeden yaşayan küçük parazitler. Bunlara 'Demodex parazitleri' diyoruz. Özellikle makyaj meraklıları ve sık göz makyajı yapanlar için büyük risk oluşturuyor" dedi.Doç. Dr. Karaman, 'Demodex parazitleri'ni şöyle tanımladı: "Bu parazitler ciltte, özellikle de saç folikülleri ve yağ bezleri çevresinde yaşayan mikroskobik parazitlerdir. İnsanları etkileyen iki ana tür vardır: Demodex folliculorum ve Demodex brevis. Bu parazitler cilt ekosisteminin doğal bir parçası olsa da popülasyonları aşırı büyüdüğünde sorunlu hale gelebilirler."AZ sayıda Demodex akarı normal ve tipik olarak zararsız olsa da aşırı çoğalma Demodikoz olarak bilinen bir duruma yol açabildiğini söyleyen Doç. Dr. Karaman, hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı:Göz çevresinde kaşıntı ve tahrişGöz kapaklarında kızarıklık ve iltihaplanma (Blefarit)Kuru gözler ve kumlanma hissiKirpik kaybıArpacık, şalazyon ve tekrarlayan göz enfeksiyonlarıMAKYAJ ürünleri, özellikle de göz çevresine uygulananların, Demodex istilası riskini arttırabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Karaman, bundan nasıl korunacağımızı ise şöyle açıkladı:Göz makyajı ciltte ve kirpiklerde kalıntılar ve yağ birikintileri bırakabilir. Bu ortam bu parazitler için ideal bir üreme alanı sağlar. Besin olarak özellikle rimel artıklarını severler.Uyumadan önce makyajı iyice temizlememek sorunu daha da kötüleştirebilir. 'Demodex parazitleri', biriken yağ ve ölü deri hücreleriyle beslenerek popülasyonlarının artmasına neden olur.Maskara veya göz kalemi gibi göz makyajı ürünlerinin paylaşılması, Demodex parazitlerini bir kişiden diğerine aktararak istila riskini artırabilir.parazitlerden kurtulmak için yapılacakların başında hijyen geldiğini söyleyen Doç. Dr. Karaman, şunlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:Yatmadan önce her zaman makyajınızı temizleyin. Tüm kalıntıları etkili bir şekilde temizleyen, özellikle 'Demodeks parazitleri'ne etkili çay ağacı yağı içeren nazik temizleyiciler kullanın.Yağ ve cilt hücrelerinin birikmesini önlemek için makyaj fırçalarını ve aplikatörlerini düzenli olarak temizleyin.Makyaj ürünlerini tavsiye edilen süre içinde kullanın. Eski makyaj malzemeleri bakteri ve 'Demodex parazitleri'ni barındırabilir.Demodikoz semptomları yaşıyorsanız, mutlaka göz doktorunuzdan randevu alın.