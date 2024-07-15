Babalık erkeklerin beynini değiştiriyor

Bilim dergisi Cerebral Cortex'te yayımlanan yeni çalışma, babalığın erkeklerin beynini değiştirdiğini ortaya koydu. Şarkul Avsat'ın haberine göre, ABD ve İspanya'dan bir bilim ekibi, çocuğu olacak 40 babada, ilk bebeklerinin doğumundan önce ve sonra beyin görüntüleme çalışmaları yürüttü. Bulgularında, erkekler babalıktan önce ve sonra gri maddelerinde küçülme yaşadığında, bu değişimin kadınlardakinden daha hafif olduğunu gözlemlediler. Çalışma, erkeklerin beyninde bebekleriyle bağ kurmalarını ve bebeklerin ihtiyaçlarına hassasiyetlerini destekleyen değişimlere yol açtığını gösterdi.