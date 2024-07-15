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Giriş Tarihi: 15.7.2024

Babalık erkeklerin beynini değiştiriyor

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Babalık erkeklerin beynini değiştiriyor
Bilim dergisi Cerebral Cortex'te yayımlanan yeni çalışma, babalığın erkeklerin beynini değiştirdiğini ortaya koydu. Şarkul Avsat'ın haberine göre, ABD ve İspanya'dan bir bilim ekibi, çocuğu olacak 40 babada, ilk bebeklerinin doğumundan önce ve sonra beyin görüntüleme çalışmaları yürüttü. Bulgularında, erkekler babalıktan önce ve sonra gri maddelerinde küçülme yaşadığında, bu değişimin kadınlardakinden daha hafif olduğunu gözlemlediler. Çalışma, erkeklerin beyninde bebekleriyle bağ kurmalarını ve bebeklerin ihtiyaçlarına hassasiyetlerini destekleyen değişimlere yol açtığını gösterdi.
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Babalık erkeklerin beynini değiştiriyor
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