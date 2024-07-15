Sıcak, kalbin ayarlarlarını bozuyor

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tuba Unkun, sıcak havanın kalp sağlığına etkisini ve alınması gereken önlemleri anlattı. Uzm. Dr. Unkun, "Hem çok sıcak hem de çok soğuk hava koşulları, kalp ve damar hastalıklarını tetikleyebiliyor. Aşırı sıcaklıklar, kalp ve damar hastalıklarında belirgin bir artışa neden olabiliyor ve bu durumu önlemek için basit önlemler almak hayati öneme sahip" diyerek, uyarıda bulundu.Uzm. Dr. Unkun, sıcak havanın kalbimizde yarattığı etkileri şöyle sıraladı:Sıcak havalarda vücut sıcaklığını düşürmek için terleme artar. Bu durum, vücudun önemli miktarda sıvı ve elektrolit kaybetmesine neden olur. Sıvı kaybı tansiyon düşüşüne yol açar ve kalp bunu dengelemek için daha hızlı atar. Bu durum, koroner damar hastalığı olan bireylerde kalp krizi ve ciddi ritim bozukluklarını tetikleyebilir.Özellikle yaşlı bireylerde, aşırı sıcaklar yüksek tansiyon ataklarına yol açabilir. Bu ataklar; inme, kalp krizi gibi ciddi ve hayati riskler taşırSıcak hava, kan damarlarının genişlemesine (vazodilatasyon) neden olur. Bu durum, tansiyonun düşmesine ve baş dönmesi gibi semptomlara yol açabilir.Yaşlı bireyler, yeterli sıvı almadıklarında toplardamarlarda pıhtı oluşumu ve buna bağlı akciğer embolisi riski ile karşı karşıya kalabilirler. Ayrıca, damar sertliği bulunan atardamarlarda pıhtı oluşumu ani damar tıkanıklıklarına neden olabilir. Bu durum, bacaklarda şiddetli ağrı, soğuma ve morarma veya beyin damarlarında inme (felç) ile sonuçlanabilir.Sıcak hava, kalbin oksijen ihtiyacını artırarak, koroner damar hastalığı olan bireylerde göğüs ağrısı ve ritim bozukluklarına yol açabilir.Kalp yetmezliği bulunan bireylerde, yüksek sıcaklıkla birlikte kalbin artan iş yükü kalp performansını düşürebilir. Bu durum nefes darlığı, halsizlik, çarpıntı gibi belirtilere yol açar. Ayrıca, bu bireylerde idrar söktürücüler veya sıvı alımındaki kısıtlamalar hayati problemlere neden olabilir. İdrar söktürücülerin dozları, doktorunuzun önerileri ile yeniden ayarlanmalıdır.Aşırı sıcaklar, halsizlik, baş ağrısı, konuşma bozukluğu, bulantı, kusma, bayılma ve çeşitli nörolojik problemlerin eşlik ettiği güneş çarpmasına yol açabilir. Özellikle çocuklar ve yaşlılar bu duruma daha yatkındır. Güneş çarpması belirtileri görüldüğünde acil müdahale gereklidir. Hasta serin bir ortama alınmalı, sıvı desteği sağlanmalı ve vücut ısısını düşürecek soğuk uygulamalar yapılmalıdır.Kalp rahatsızlığı olanların özellikle sıcak hava koşullarında ekstra dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Unkun, sıcak havalarda kalbin ayarlarının bozulmaması için alınabilecek önlemleri de şöyle sıraladı:Mümkün olduğunca soğuk yiyecekler, salata ve sıvı içeriği yüksek meyveler tüketin. Su veya şekersiz içecekler tercih edin.Alkollü, kafeinli ve şekerli içeceklerden kaçının. Bu tür içecekler, vücutta daha fazla sıvı kaybına yol açar.Açık renkli, ince ve pamuklu kıyafetler giyin.Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçının. Yani öğlen saatleri en riskli saatlerdir.Sıcak havalarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçının.Eğer düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, doktorunuzun talimatlarına uygun olarak ilaçlarınızı kullanmaya devam edin.