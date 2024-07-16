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Giriş Tarihi: 16.7.2024

Doğada olmak zamanı yavaşlatıyor

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Doğada olmak zamanı yavaşlatıyor
Doğada vakit geçirmek ruh sağlığını iyileştirdiği gibi zamanın hızla akıp gitmesini de durduruyor. Daily Mail'de yer alan habere göre, Finlandiyalı psikolog Ricardo Correia'nın yaptığı araştırma doğayla iç içe olmanın her şeyi yavaşlattığını ortaya koydu. İnsanların kentsel ve doğal ortamlarda zamanı nasıl deneyimlediklerini karşılaştıran Correia, kırsalda zamanın geniş algılandığını tespit etti. İnsanlar doğadaki yürüyüşlerini şehirdeki aynı uzunlukta bir yürüyüşten daha uzun sürdüğünü dile getirdi. Araştırmaya göre, yeşillikler arasında zaman geçiren insanlar, orada yerleşik bir alanda olduğundan daha uzun zaman geçirdiklerini düşünüyor.
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Doğada olmak zamanı yavaşlatıyor
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