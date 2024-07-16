Doğru görüntüleme hastanın kaderini değiştiriyor

Son Nükleer Tıp teknolojileriyle her türlü görüntülemenin yapıldığı Mersin Şehir Hastanesi bünyesinde bulunan Nükleer Tıp Kliniğinde, kalpten akciğere, karaciğerden kemik ve böbreğe kadar geniş bir alanda teşhis için PET/CT ve SPECT cihazları kullanılıyor.

Nükleer Tıp Bölümünde, hastaya damardan veya ağızdan radyoaktif madde vererek tanı ve tedavi amaçlı görüntüler yapıldığını belirten Uzm. Dr. Berfin Temelli, "PET-CT ile ağırlıklı olarak onkolojik görüntülüme yapılmakta olup, kanserin tanısında, tanıyı alan hastalarda ilk evreleme, yeniden evreleme, tedaviye yanıt değerlendirmede PET-CT yi kullanmaktayız. Spect gama kamerada ise tiroid, paratiroid, böbrek hastalıkları, bazı kemik hastalıkları, kalp hastalıklarına ait çekimler yürütülmektedir" dedi.

Nükleer Tıp Bölümünde 1 adet PET-CT, 2 adet Spect gama kamera ile hastalara kesintisiz hizmet sunduklarını söyleyen Temelli, "Nükleer Tıp Bölümümüzde Hipertirodi hastalıklarında, ayaktan radyoaktif iyot tedavisi yanında, karaciğerin primer ve metastatik tümörlerinde TARE tedavisi adını verdiğimiz lokal tedaviyi başarı ile yürütmekteyiz. Bölümümüzde 1 adet PET-CT, 2 adet Spect gama kamera cihazımız bulunmaktadır. PET-CT'de özellikle onkolojik vakalarda kanserin tanısı, tanı almış hastalarda ilk evreleme, nüksün belirlenmesi amacıyla yeniden evreleme ve tedaviye yanıt değerlendirme amaçlı görüntüleme yapmaktayız" diye konuştu.