İşlenmiş gıdalar kadınlarda risk oluşturuyor

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, aşırı işlenmiş gıdalar (UPF) tüketen kadınların otoimmün hastalıklara yakalanma olasılığı daha yüksek. Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, yapay tatlandırıcılar ve koruyucu maddelerle dolu bu besinleri çok tüketenlerin, eklem ağrısı, cilt sorunları ve yorgunluğa yol açan lupus hastalığına yakalanma olasılığının yüzde 56 daha fazla olduğu görüldü. Daha önce yapılan çalışmalar hazır yemek ve dondurulmuş gıdalar gibi aşırı işlenmiş gıdaların kanser, Alzheimer ve kalp hastalıkları da dâhil olmak üzere yaşamı tehdit eden hastalıklarla bağlantılı olduğunu ortaya koymuştu.