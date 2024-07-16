Kahve tiryakilerine saat uyarısı

Sabah kahvesinin zamanlaması önemli. Suputnik'te yer alan habere göre uzmanlar, kahve içmek için uyandıktan sonra en az bir saat beklemenin ve günün son kahvesini öğlen saat 2'de içmenin daha sağlıklı bir uyku düzeni için önemli olduğunu belirtiyor. Uyku uzmanı Rex Isap, uyandıktan sonra ilk bir saat içinde kahve içmekten kaçınılması gerektiğini vurguladı. Isap, "Uyandığımızda kortizol seviyelerimiz zirvededir ve bu hormon, uyanıklık seviyemizi artırır. Kortizol seviyeleriniz yüksekken kahve içmek, bu etkiye karşı çalışabilir ve kafeine tolerans geliştirmenize neden olabilir" dedi.