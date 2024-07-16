Savaşçı antioksidan: Glutatyon

Özel Asya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Rüştü Vural ile glutatyon ve antioksidan tedavilerinin sağlığımıza katkılarını konuştum. Uzm. Dr. Vural "Günümüzde sağlıklı yaşam ve hastalıkları önleme konusundaki farkındalık giderek artmaktadır. Bu bağlamda glutatyon ve antioksidan tedaviler, sağlığınızı korumak ve iyileştirmek için önemli bir rol oynamaktadır" dedi.Antioksidanların, vücutta serbest radikallerin neden olduğu zararı azaltan moleküller olduğunu belirten Uzm. Dr. Vural, "Bunlar azalırsa hücre hasarına ve kronik hastalıklara sebep olabilir. Antioksidanlar, bu zararlı etkileri nötralize ederek hücre sağlığını korur. Glutatyonun yanı sıra, C vitamini, E vitamini, beta-karoten ve selenyum gibi diğer antioksidanlar da önemli rol oynar" diye konuştu."Nedir Glutatyon?" diye sorduğumda Uzm. Dr. Vural, şu yanıtı verdi: "Glutatyon, vücudumuzda doğal olarak bulunur ve hücrelerde enerji üretimi sırasında ortaya çıkan serbest radikal denen zehirli maddelerin neden olduğu hasarı onararak, bağışıklık sistemini destekler. Bu zehirli maddelerin vücuttan temizlenmesi süreçlerine katkıda bulunur. Güçlü bir antioksidandır. Yeterli glutatyon seviyeleri, vücudun hastalıklara karşı dirençli olmasına ve genel sağlığın korunmasına yardımcı olur."Glutatyon ve diğer antioksidanların, çeşitli yollarla vücuda alınabileceğini de belirten Uzm. Dr. Vural, "Bunlar besinler, takviyeler ve intravenöz (IV) tedavilerdir" dedi ve şu bilgileri paylaştı:Antioksidan açısından zengin meyve ve sebzelerdir. Örneğin, ıspanak, brokoli, avokado, portakal, çilek glutatyon seviyelerini artırabilir.Glutatyon ve diğer antioksidan takviyeleri, vücudun ihtiyaç duyduğu antioksidanları sağlamak için kullanılabilir. Ancak, bu tip takviyeler doktorunuzun uygun görmesi halinde alınmalıdır.Glutatyonun doğrudan damar yoluyla verilmesi, vücutta daha yüksek seviyelerde antioksidan sağlamak için etkili bir yöntemdir. Bu tedavi, özellikle yoğun stres altındaki bireyler için faydalı olabilir. Ancak yine belirtmeliyim ki doktorunuzun uygun gördüğü hallerde bu tedavi yapılmalıdır.Uzm. Dr. Vural, glutatyon ve antioksidan tedavilerinin faydalarını ise şöyle sıraladı:Glutatyon ve diğer antioksidanlar, bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı direnci artırır.'Zehirli maddelerin vücuttan temizlenmesi' demektir. Glutatyon, karaciğerin zehirleri etkisiz hale getirme kapasitesini artırarak, detoksifikasyon süreçlerini destekler.Antioksidanlar, cilt hücrelerini serbest radikal hasarından koruyarak, yaşlanma belirtilerini azaltabilir.Antioksidanlar, kalp hastalıkları, kanser, karaciğer hastalıkları ve nörolojik hastalıklar gibi kronik hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir. Hücrelerde enerji üretimi sırasında ortaya çıkan serbest radikal denen zehirli maddelerin neden olduğu hasarı onararak, bağışıklık sistemini destekler ve bu zehirli maddelerin vücuttan temizlenmesi süreçlerine katkıda bulunur.