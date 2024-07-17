Rota virüs tehlikesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Lale Seren, yaz aylarının, sıcaklıkların artmasıyla birlikte çocukların sağlığını koruma konusunda özel önlemler almayı gerektirdiğini söyledi. Uzm. Dr. Seren, yaz tatilinde çocuklarda sık görülen hastalıklara karşı alınması gereken tedbirleri ve korunma yöntemlerini anlattı.Aşırı sıcaklar sonrasında vücutta terlemenin olması veya özelikle 2 yaş altı bebeklerde ter bezi kanallarının tıkanması ile oluşan isiliğe de dikkat çeken Uzm. Dr. Seren, "Daha çok boyun omuz ve diz arkası dirsek içi gibi kıvrım bölgelerinde görülür. Küçük kırmızı ve kaşıntılı cilt lezyonlarıdır. Sıklıkla aileler tarafından alerjik cilt lezyonları ile karıştırılır. Önlenmesi için pamuklu giysiler giyilmeli ve derinin mümkün olduğunca hava alması sağlanmalıdır. Tedavisinde her gün ılık suyla banyo önerilir" dedi.Uzm. Dr. Seren, bebeklerde en sık görülen deri hastalıklarından birisinin de pişik olduğunu belirterek "Bebeğin bez kullandığı dönem boyunca tekrarlayabilir, yazın sıcak ve nemin etkisi ile görülme sıklığı artabilir. Önlenmesi için; sık bez değişimi yapılmalı, mümkünse ılık suyla yıkanmalıdır. Özellikle bebek cildinin hassas olduğu ilk aylarda cilt temizliğine önem verilmeli ve nemliliğini korumak için günlük bakım ürünleri kullanılmalıdır. Tedavisinde doktorunuzun önerdiği krem ve pomadlar kullanılabilir" uyarısında bulundu.İSHALİN, 5 yaşın altındaki çocuklarda en önemli önlenebilir hastalık nedenleri arasında yer aldığını söyleyen Uzm. Dr. Seren, şu uyarılarda bulundu: "Uygun önlemler alınmadığında, vücuttaki su miktarının azalması beslenmede azalma gibi kısır döngüye neden olmakta, özellikle büyümenin en hızlı olduğu ilk 5 yaşta gelişim bozukluklarına yol açabilmektedir. İshalle birlikte vücutta sıvı kaybı oluşacağından özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda hayati tehlikeye neden olabilir. Sıvı kaybının başlıca belirtileri ise; ağız ve dil kuruluğu, susuzluk hissi, uykuya meyil, gözyaşında azalma, göz kürelerinin içeri çökmesi, idrar miktarında azalma, solunum sayısının artmasıdır."BEBEKLERİN ve çocukların cilt yapılarının daha ince olduğundan güneşe ve ısıya karşı büyüklere göre daha hassas olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Seren, şöyle dedi: "Özellikle sarışın, açık tenli çocuklar güneş ışınlarına daha hassas olabilirler. Uzun süre güneşe maruz kalındığında ciltte kızarıklık oluşur, bazen daha uzun temaslarda ciltte su toplama tarzında baloncuklar görülebilir. Önlenmesi için; çocuklar, güneş ışınlarının en yoğun ve dik olduğu 12.00-15.00 saatleri arasında güneşe çıkartılmamalıdır. Çocuklara açık renk, pamuklu kumaştan, bol giysiler giydirilmeli ve başına geniş siperlikli şapka mutlaka takılmalıdır. Güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce çocuklar ve bebekler için özel güneş koruyucu losyon sürülmelidir ve sık aralıklarla tekrarlanmalıdır. Çocuk gölgede bile olsa kum ve denizden yansıyan ışınlardan etkilenip yanabileceği unutulmamalıdır. Güneşten korumak için UV korumalı güneş gözlüğü kullanılmalıdır."Yazaylarında başta rota virüsler ve entero virüsler olmak üzere çoğunlukla viral gastroenteritlerin salgın yaptığını belirten Uzm. Dr. Seren, "Havuz suları da bulaşmanın kaynağı olabilir. Buna çok dikkat etmek gerekir. Önlenmesi için tüm enfeksiyöz hastalıklarda olduğu gibi el hijyenine dikkat edilmeli, sıklıkla sabunla el yıkanmalı, içme sularının ve yiyeceklerin yıkandığı suların temiz su kaynaklarından elde edilmiş olmasına dikkat edilmeli ve uzun süre dışarıda bekletilen sütlü, kremalı, mayonezli, etli yiyecekler satın alınmamalı, ambalajlı ürünler tercih edilmelidir" dedi.Çocukların bulunduğu ortamların sıcaklığının ve nem seviyesinin ideal aralıkta tutulması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Seren, "Çocuklar için ideal iç ortam sıcaklığı 22-24°C aralığında olmalıdır. Klima kullanıyorsanız, doğrudan çocuklara yöneltilmemesi önemlidir. Klimaların düzenli olarak bakımının yapılması, filtrelerinin temizlenmesi gereklidir. Kirli filtreler, alerjenler ve mikroorganizmaların ortamda dolaşmasına neden olabilir. Klimalar uzun süre sürekli olarak çalıştırılmamalıdır. Mutlaka klima çalışırken belli bir bölgede cam açık bırakılmalıdır" dedi.