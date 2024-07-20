Limonun zayıflatıcı etkisi var mı?

Limon yiyerek ya da limon suyu içerek kilo kaybedilmeyeceğini belirten özel bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Alphan, sosyal medyanın da etkisiyle gündeme gelen ve kimi zaman kilo vermede etkili olduğu öne sürülen limon, salatalık, maydanoz gibi sebzelerle hazırlanan detoks sularının tüketimiyle ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Alphan, "Limon yağ eritmez. Enerji sağlayan besinler az alındığında vücut, enerji açığını kapatmak için önceden biriktirdiği yağ dokusunu yakar. Kişi limon yediği için yağ yaktığını düşünür" dedi.Limonun kilo vermede etkisi olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Prof. Dr. Alphan "Vücuttaki fazla kilo çoğunlukla yağdan oluşuyor. Limon yiyerek ya da limon suyu içerek kilo kaybedilmez. Limon, yağı eritmez. Bunu basit bir deneyle anlarız. Margarin veya tereyağının üzerine limon sıkıp bekleyin, yağ erimez ya da sıvı yağa koyduğunuz limon suyu ile yağın hiçbir şekilde karışmadığını göreceksiniz. Bu nedenle limon yiyerek, limon suyu içerek zayıflanmaz, vücuttaki yağlar atılamaz" diye konuştu.Açlık hissedildiğinde abur cubur tüketmek yerine meyvelerin tercih edilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Alphan, "Açlık hissedildiğinde enerji yoğunluğu fazla olan kurabiye ve bisküvi gibi atıştırmalıklar yerine bir meyve olan limon veya diğer meyveler tercih edilirse açlık duygusu biraz bastırılmış olur. Fakat önemsenecek miktarda enerji alınmaz. Bu durum sadece limon için değil, elma, armut, şeftali, portakal, salatalık, domates, marul gibi enerji değeri çok düşük meyveler ve sebzeler için de söz konusudur. Bir anlamda kasılan mideyi, enerji değeri düşük besinlerle doldurarak enerjisi yoğun besinleri almanın önüne geçilmiş olur" dedi.DETOKS, adı altında zayıflattığı öne sürülen içeceklere de dikkat çeken Prof. Dr. Alphan, mucize içecek ve besinin olmadığını belirterek, "Son zamanlarda kilo kaybetmek isteyen kişilere diüretik etkisi ve zayıflatıcı etkisi öne sürülerek limon başta olmak üzere çeşitli sebzelerin su içine konularak hazırlandığı reçeteler veriliyor. Bu reçetelere uyulduğu takdirde zayıflamanın gerçekleştiği bile iddia ediliyor. Bu iddialar son derece yanıltıcı ve gerçek dışıdır. Suyun aromasını değiştirerek daha fazla su içmeyi sağlamanın dışında suya konulan bu karışımların herhangi bir yararı yoktur. Hiçbir zaman unutulmaması gereken konu, mucize besin diye bir şey yoktur. Mucize içecek ve mucize diyet yoktur."SON yıllarda suyun içine limon, nane, maydanoz gibi değişik sebze ve meyveler konularak hazırlanan içeceklere ilginin arttığını belirten Prof. Dr. Alphan, "Bu tip içecekler moda oldu. Bu konu özellikle toplu yemek yenilen yerlerde bile gündeme gelebiliyor. Masalardaki sürahilerde maydanoz, nane ve limonları görmek mümkün. Bu işlem yapılırken sebzelerin iyi yıkandığından emin olunması gerekir. Aksi halde suyun içine atılan bu bitkiler eğer yıkanmamışsa tarladan gelen tarım ve böcek ilaçları ile hatta hazırlayanların ellerinden geçen mikroplar suya karıştığından sağlık problemlerine yol açabilir" uyarısında bulundu.