Beyin uyanıkken şekerleme yapıyor

Uyanıkken beynin bazı bölümlerinin çok kısa süre uykuya daldığı ve aynı bölgelerin uykudayken, yine kısa süreliğine aktifleştiği tespit edildi. Şarkul Avsat'da yer alan habere göre, Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan çalışmada, farelerin beyni incelendi. Organın 10 farklı bölgesinde ince elektrotlar yerleştirildi. Beyin dalgalarının voltajı kaydedildi. Ardından birkaç ay boyunca bu şekilde toplanan veri, uyku ve uyanıklığı ayırt etmeyi öğrenen yapay bir sinir ağına aktarıldı. Bilim insanları modelin, beynin geri kalanı uykudayken bir bölgesinin birkaç milisaniye boyunca uyandığını gösterdiğini kaydetti. Beyin uyanıkken de aynı bölge yine birkaç milisaniye için uyuyordu. Sonuçların insanlar için de geçerli olup olmadığı henüz bilinmiyor. D