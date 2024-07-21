Seyahat enfeksiyonlarına dikkat!

Seyahatlerin çeşitli enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkarabildiğini söyleyen Medical Park Göztepe Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Parlak, "Seyahate başlamadan önce ülkemizdeki Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlardan gidilecek yere göre gerekli aşılar yapılmalı. Seyahat öncesi kişinin tıbbi durumunu gözden geçirmesi, gideceği yerle ilgili hastalıkları öğrenip, gerekli önlemleri alması, profilaksi ve aşı durumunu gözden geçirmesi, kişisel sağlık seyahat çantasını buna göre hazırlaması akılcı bir başlangıç olacaktır" dedi.Prof. Dr. Parlak, seyahatlerde bulaşabilecek önemli enfeksiyon hastalıklarını şöyle sıraladı: "Su ve gıda ile bulaşabilen turist ishali, sivrisineklerle bulaşan sıtma, sarı humma ve deng ateşi, kenelerle bulaşan lyme, rikettsia enfeksiyonu, yaralanma sonucu görülebilen tetanoz ve yakın temasla bulaşan tüberküloz ve influenza seyahatlerde bulaşabilecek önemli enfeksiyon hastalıklarıdır."Prof. Dr. Parlak, seyahatlerde karşılaşabilecek sağlık riskleri ile ilgili şunlara dikkat çekti: "Seyahatte bulaşan enfeksiyon hastalıklarının belirtileri ilgili bölgedeyken veya eve döndükten sonra da ortaya çıkabilir. En önemli semptom ateş olup, çözümü zor ve birçok karışıklığa neden olmaktadır."Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünyada 300 milyon insanın sıtmaya yakalandığını ve bunlardan 650 bininin hayatını kaybettiğini, bu rakamların da birçok büyük afetten daha fazla olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Parlak, şöyle konuştu: "Özellikle Afrika ve civarındaki ülkelere seyahatlerde sivrisinek ısırıklarında sıtma, sık rastlanan hastalıklardan biridir. Sıtma, yüksek ateş atakları sonrasında ortaya çıkar. Özellikle Afrika ülkelerine yapılan seyahatler sonrası görülen ateşte, aksi kanıtlanana kadar sıtma düşünülmeli ve özellikle grip benzeri tablo, şuur değişikliği durumlarında akla gelmelidir. Erken tanı konup, tedavi edilmediği takdirde öldürücü olabilir."Seyahatlerde enfeksiyon hastalıklarının yanı sıra farklı sağlık sorunlarının da görülebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Parlak, "Uzun süreli uçak seyahatlerinde görülen jetlag, insan vücudunun zaman dilimleri arasındaki bu hızlı değişime ayak uyduramamasından kaynaklanan bir durum. Hareket hastalığı (araç tutması), güneş yanığı, böcek sokması, yılan ısırığı, akut dağ hastalığı ve acil hastalıklar da sağlık açısından karşılaşılabilecek önemli sorunlar arasında gelmektedir" diye konuştu.Enfeksiyonlar irdelenirken en kısa ve en uzun kuluçka sürelerinin dikkate alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Parlak, "Tropikal hastalıklarda veya riskli bölgelerde kalış süresi, hastalıkların inkübasyon süreleri ile göz önünde bulundurulup yorumlanmalıdır. Tropikal hastalıklarda sürenin 1 aydan uzun olması halinde seyahate bağlı olması dışlanır. Sıtma bir hafta kalanlar ile 6 ay-1 yıl kalanlar mukayese edildiğinde; kısa süre kalanlarda uzun süre kalanlara göre 5 kat daha az görülür" değerlendirmesini yaptı.Seyahat enfeksiyonlarının tanısının, diğer enfeksiyon hastalıklarından farklı olmadığını belirten Prof. Dr. Parlak, "Hızlı tanı yöntemlerinin yanında PCR ve moleküler testler de yardımcı olabilir. Ancak bu durum, diğer tanı yöntemlerinin kullanılmasını engellemez. Ayrıca kültürlerin yapılması ve özellikle hastayı anamnez ve fizik muayene ile birleştirip laboratuvar testleriyle tamamlayarak tedavi etmek gereklidir" dedi.