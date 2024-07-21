Yüksek sıcaklık ve nem uykunun baş düşmanları

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, yüksek hava sıcaklığı ve nemin uyku kalitesini ciddi şekilde bozduğunu belirtti. Rahat bir uyku için oda ısısının 23 derece olması gerektiğini kaydeden Akkoyunlu, "Yaz aylarında hava sıcaklığının 38-39 dereceleri bulması uyku ritminde de bozulma meydana getiriyor. Normalde insanlarda 36.5-37 santigrat derece olan vücut ısısı uyku sırasında metabolizmanın yavaşlaması nedeniyle yarım santigrat derece düşer. İdeal uyku için serin bir oda ve ağır bir örtü öneriyoruz" dedi.