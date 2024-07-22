Teknoloji miyop mu yapıyor?

Teknolojideki gelişme günlük yaşamda pek çok işimizi kolaylaştırırken, bilinçli kullanılmadığında ise gözlerimizi sinsice ve ciddi boyutta tehdit ediyor. Öyle ki uzağı net görememe olarak bilinen miyopi, teknolojinin ilerlemesiyle çağın hızla yaygınlaşan bir tehdidi haline geldi. Özellikle çocuklar bu tehdidin en büyük halkası. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Sorumlusu ve Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nihat Sayın, uzağı net görememe hastalığı olan miyop ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Doç. Dr. Sayın, "Miyop, kişilerde gözün yapısının normalden uzun olması, görüntünün gözün ışığı algılayan tabakası olan retina yerine retinanın önüne odaklanmasına neden olur. Miyop olan insanlar uzaktaki nesneleri bulanık görürken, yakındaki nesneleri iyi görürler" dedi.Doç. Dr. Sayın, çocukların telefon, tablet ya da bilgisayara bakarken aşırı derece yakına odaklanması sebebiyle gözün içindeki odaklama yapan kasların aşırı şekilde kasılmasının, çocukların uzun vadede miyopiye olan yatkınlığının artmasına neden olduğunun bilimsel çalışmalarla ispatlandığını söyledi.Genellikle ilkokul çağında bir çocuk tahtayı göremeyince veya gözlerini kısmaya başlayınca miyopinin farkına varıldığını ve göz doktoruna gidildiğini söyleyen Doç. Dr. Sayın, "Miyopi farkına varılmazsa çocuğun okul başarısı olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle çocukların her sene okul başlamadan önce göz muayenesinin yapılması çok önemlidir" dedi.Çocuklarda miyop belirtilerini ise Doç. Dr. Sayın, şöyle sıraladı:Genellikle gözlerini kısarak bakma eğilimi gösterirler.Uzak nesneleri net bir şekilde görmekte zorlanırlar ve sık sık göz kırpmaları olur.Gözlerini ovuşturma alışkanlıkları da gözlemlenebilir.Okulda veya evde, televizyon veya tahtaya çok yakından bakma isteği duyabilirler.Sınıfın en önünde oturmayı tercih edebilirler.Bu belirtiler, çocuğun miyop olabileceğini düşündüren işaretlerdir ve bir göz doktoruna danışmayı gerektirebilir.DOÇDr. Sayın, çocukları miyopiden korumak için şu önerilerde bulundu:Öncelikle çocuklarımızın yakın aktivitelerini kısıtlamak gerekir. Ekran başında çalışırken her 20 dakikada bir 20 saniye mola vermek ve uzaklara bakarak gözleri dinlendirmek çok önemlidir.Günde en az 1 saat açık havada gün ışığında vakit geçirmenin miyopi riskini azalttığı gösterilmiştir.Çocuğun kitap okurken veya ders çalışırken ortamın iyi aydınlatılması ve loş olmaması gerekir.Çocuklarımızı 3 yaşına kadar akıllı telefon ve tablet kullanımından uzak tutmalıyız.4-6 yaş grubunda ise bu cihazların kullanımı 45 dakikayı aşmamalı.İlkokul çağındaki çocuklar için günde en fazla 1 saat ile sınırlandırılmalıdır.MİYOPİDE en sık tercih edilen tedavinin gözlük ve yumuşak kontakt lensler olduğunu belirten Doç. Dr. Sayın "Fakat bu tedaviler miyopinin derecesini düşürmez, sadece kişinin daha net görmesini sağlar. Lazer ve göz içi mercek uygulamaları ise uygun olan kişilerde diğer tedavi yöntemleridir" diye konuştu.