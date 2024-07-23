Güneşe karşı cildinize yaz bakımı

Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı Dr. Yasemin Savaş, yaz aylarının ciltteki en büyük etkisinin nem kaybı ve güneş lekeleri olduğunu belirterek, bu durumu tersine çevirmek için yapılması gerekenler ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Medikal Estetik Hekimi Dr. Savaş, "Yılın en güzel zamanlarını yaz mevsimini yaşıyoruz. Tatillere gidiyor, güneşin ve plajların tadını çıkarıyoruz. Sıcak kumlardan, serin sulardan enerjimizi alıyor, tazeleniyoruz. Peki acaba cildiniz bu maceradan sizin kadar memnun mu?" diyerek, şunlara dikkat çekti: "Yaz mevsiminin sıcak günleri, parlak güneşi cildinizde nem kaybına ve lekelerin oluşmasına yol açabilir. Bu dönemde cilde özel bir ilgi göstererek neminin artırılması ve ihtiyacı olan bakımın sağlanması gerekir."Yazın cildimizin daha fazla kuruduğunu söyleyen Dr. Savaş, "Bu kuruluğun birçok nedeni var. Sıcak hava, terleme ve deniz suyu cildin doğal nem dengesini bozabilir. Ayrıca, klimayla serinletilen ortamlarda uzun süre kalmak da cildin nemini kaybetmesine neden olabilir" diye konuştu. Kuruyan cildin daha hassas hale geldiğini belirten Dr. Savaş, "Bu da güneş lekelerinin oluşumunu hızlandırabilir. Bu nedenle yazın cildinizin nemini korumanız çok önemlidir" dedi.MEZOTERAPİ, 6 nokta tekniği ve redermalizasyon gibi medikal estetik tedavileri ile cildin ihtiyacı olan nemini sağlamanın mümkün olduğunu belirten Dr. Savaş, şunları söyledi: "Mezoterapi tedavisi; hyaluronik asit ve vitaminlerin enjekte edilmesiyle cilde nem, parlaklık ve canlılık kazandırır. 6 nokta tekniği tedavisi de içeriğindeki yüksek konsantrasyondaki farklı hyaluronik asitler ve beraberinde peptit, aminoasitler sayesinde deri, bağ dokuları ve destek yağ dokularında elastin uyarısı ve nem kazancı sağlar. Redermalizasyon ise cildin derin katmanlarını yenileyerek daha pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlar.''GÜNEŞ lekelerinin sadece estetik bir sorun olmadığını, cilt sağlığını da tehdit ettiğini söyleyen Dr. Savaş, "Güneş ışınları cildimize parlaklık kazandırsa da aynı zamanda cilt lekelerine neden olabiliyor. Bu lekeler yaz mevsiminde cildimizin daha fazla güneşe maruz kalması sonucu ortaya çıkıyor. Cilt lekeleri özellikle yüz, boyun, eller ve dekolte gibi hassas bölgelerde daha belirgin hale gelebiliyor" dedi.GÜNEŞ lekelerinin cildin daha hızlı yaşlanmasına yol açtığını belirten Dr. Savaş, "Leke tedavileri için kişinin ihtiyacına ve cilt tipine göre lazer sistemleri, peelingler, mezoterapi, PRP, iğneli radyofrekans ve kişiye özel medikal cilt bakım tedavileri yapıyoruz" diye konuştu.GÜNEŞ koruyucunun mutlaka kullanılması gerektiğini belirten Dr. Savaş, "Güneş koruyucunuz UVA ve UVB filtreleri ve minimum 15 koruma faktörü içermelidir. UVA, UVB ve infrared ışınlara karşı koruma sağlayan yeni nesil, akıllı güneş koruyucu kremleri de bulunmaktadır. Güneş koruyucular dışarı çıkılmadan 15 dakika önce uygulanmalı, terleme ya da suyla temas sonrası tekrar sürülmelidir. Unutmayın, sağlıklı bir cilt, kendinizi iyi hissetmenizi sağlar" dedi.