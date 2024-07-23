Kemoterapi portu işlemiyle kanser hastalarına kolaylık

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde uygulanan kemoterapi portu işlemi kanser hastalarının tedavi süreçlerinde büyük bir kolaylık sağlarken tedavi uyumunu artırıyor. Port kullanımı ile, kemoterapiye bağlı olarak incelen ve bulunması zorlaşan el ve kol damarları korunmuş olup, el ve kollarda girişimlere ve kemoterapi ilaçlarının olası cilt altına kaçmasına bağlı olarak oluşabilecek doku hasarları gözlenmiyor.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Gökhan Urhan, yaptığı açıklamada, "Kliniğimizde uzun süredir uygulanan port katater işlemi, kanser tanısı almış uzun süre kemoterapi tedavisi görecek hastaların bu sürecini kolaylaştırmak için uygulanan bir işlemdir. Uygulanan kateterin bir ucu büyük damar içine diğer ucu ise cilt altına yerleştirilen katater sistemidir. Ameliyathanede steril şartlar altında anestezi altında uygulanan bir işlemdir. Hastanın gündelik aktivitelerini yapmasına herhangi bir engel oluşturmaz. Tedavi sonlandırıldığında ise yine ameliyathanede, anestezi eşliğinde steril şartlar altında port katater çıkartılması işlemi kliniğimiz tarafından yapılmaktadır" dedi.